台北市牛肉麵饗味評比 外縣市加入參戰

「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」入圍名單7日揭曉，共56家通過初選，9月24日將邀請美食專家及老饕擔任評審，公布前3名。中央社記者王飛華攝 108年8月7日

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市政府今天宣布入選2019台北市牛肉麵饗味評比活動初選的56家店家，今年包含其他縣市也加入，台北市佔32家，將邀請國內外專家擔任評審，預定9月24日公布前三名。

台北市商業處上午舉辦「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」記者會。北市府過去曾因市長柯文哲提及反對一次性活動，停辦牛肉麵相關活動，對此，商業處指出，從民國104年起，改成輔導台北市牛肉麵交流發展協會自主提案辦理相關活動。

商業處表示，牛肉麵為國際知名台北美食之一，為推廣牛肉麵產業，今年提供補助費讓牛肉麵交流發展協會辦理「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」，經1個月店家報名及甄選，共56家通過初選，位在台北市店家，有32家。

商業處指出，台北市近年出現許多新興牛肉麵店家，希望透過評比，提升入圍店家知名度，也可推動產業發展，並持續為牛肉麵品質把關。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，透過評選比賽可增加店家曝光度，包含中南部店家；他認為，南部牛肉麵屬清燉居多、北部則是紅燒，這次比賽包含各類型口味。

出席記者會的洪師父牛肉麵執行長洪金龍指出，一碗牛肉麵最重要的是牛肉，每塊牛肉要入口即化，才可散發出牛肉香味，若肉質太硬、太澀，牛肉麵就不好吃，且要用現打麵，湯頭應使用牛骨高湯，加上多種蔬菜水果，不能有太多醬料味道，店家環境和作業人員衛生也很重要。

商業處表示，即日起至9月22日，民眾可參與線上預測冠軍活動，有機會免費品嚐今年度冠軍牛肉麵，24日將邀請美食專家及老饕擔任評選，當天也會公布前三名。（編輯：李錫璋）1080807