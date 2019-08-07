屏東原民處長伍麗華參選立委 從部落出發

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）教育界出身的屏東縣政府原民處長伍麗華接受民進黨徵召，參選2020山地原住民立法委員選舉，她今天下午回到初次擔任校長的泰武鄉吾拉魯滋永久屋部落，向族人報告參選決定。

今年50歲的伍麗華（Saidai Tarovecahe）是排灣族，來自教育界，10年前初任校長便分發至大武山上的泰武國小，沒想到竟遇上莫拉克風災，她帶領學生及家長遷移至吾拉魯滋永久屋基地，發展古謠及民族教育，讓泰武國小古謠隊聞名國內外，而後調任地磨兒國小校長。

伍麗華因致力於民族教育及率先全國推動母語教科書獲得稱許，3年前被屏東縣長潘孟安延攬擔任縣政府原民處長。

伍麗華今天回到初次擔任校長、也攜手走過莫拉克風災重建的吾拉魯滋部落，從部落出發，向族人朋友報告參選決定，並聽取地方重要前輩的訓勉和鼓勵。

伍麗華接受媒體採訪時表示，參政原不在自己的人生規劃裡，去年九合一選舉時，就有人鼓勵她選立委，認為她形象不錯，不會大小眼，不會分顏色，對於應該做的事，就會想辦法做到，但她一直沒有考慮，懷疑自己是不是可以從政。

讓伍麗華決定接受民進黨徵召是8月1日的原住民族日，教育部政務次長范巽綠說的一句話「所有的人權運動都要回到教育解決」。伍麗華說，教育是最溫柔的方式，長期從事教育，許多人信任她，依賴她，而擔任原民處長3年期間，她發現原住民有許多的問題，不知道要找哪個平台解決。

立法院至今沒有民進黨的山地原住民立委，伍麗華說，她如果當選，將協助解決原住民的土地、產業、教育和文化問題，推動法案的立法和修法。

有媒體詢問如何突破高雄市長韓國瑜的「韓風」，伍麗華表示，部落藍大於綠是事實，當選的基本門檻約2萬票，屏東的排灣族和魯凱族約有6萬票，再加上她的娘家高雄萬山部落，她將以守住高屏地區原鄉為基本盤，外縣市則由民進黨進行組織運作。

縣府秘書長邱黃肇崇表示，伍麗華溫柔、溫暖、擅長化解衝突和對立擅長溝通，適合勝任山地原住民族立委。（編輯：謝雅竹）1080807