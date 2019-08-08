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麻豆文旦外銷加拿大 超市通路9月上架

最新更新：2019/08/08 17:16
台南市農業局8日在麻豆區普明寺舉辦麻豆文旦外銷加拿大裝櫃啟動儀式，由市長黃偉哲（後右）主持。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年8月8日
台南市農業局8日在麻豆區普明寺舉辦麻豆文旦外銷加拿大裝櫃啟動儀式，由市長黃偉哲（後右）主持。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年8月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市政府農業局今天在麻豆區普明寺召開麻豆文旦外銷加拿大裝櫃啟動儀式，台南市長黃偉哲表示，今年文旦數量比去年少一點，但品質更好，市府還會努力行銷到其他國家。

台南市政府農業局指出，市府協助拓展麻豆文旦及農產加工品海外市場，預計9月6日至13日於加拿大的20家超市通路分店販售。

此次外銷加拿大的文旦是由麻豆農民張仲賢供貨。張仲賢表示，出口的是一級品，在國內售價每公斤新台幣200元，交給貿易商也是200元，很高興能夠成為文旦外銷加拿大的先鋒。

黃偉哲表示，今年台南市的農產品於上半年創下很多新紀錄。以芒果來講，雖然產季已進入尾聲，但陸續還在銷售中；在文旦的部分，雖然數量比去年少一點，但品質卻更勝去年。近期市府在外貿協會協助下，還將前往新加坡、加拿大等地舉辦展售會行銷農特產品，照顧台南市的農民。

台南市農業局指出，此次除了麻豆文旦外，一起出貨的還包括火龍果、蜂蜜柚子茶、柚子蔘、台南越光米、關廟麵、牛蒡乾、蓮藕粉、果乾、以及胡麻、毛豆、地瓜、黑豆、鳳梨酥、破布子、魚鬆等系列農產品，盼以海外超市行銷方式，增加農特產品銷售量及增加銷售據點。（編輯：方沛清）1080808

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