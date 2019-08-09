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基隆放颱風假 林右昌：依標準決定沒多放假

最新更新：2019/08/09 16:51
基隆市長林右昌（右）9日表示，這次颱風利奇馬來襲，因市府準備充分，基隆僅有零星災情傳出，市府處置也非常迅速；目前颱風正逐漸遠離，不過因8日發生地震且目前尚有降雨，市府仍會持續留意災情。中央社記者王朝鈺攝　108年8月9日
基隆市長林右昌（右）9日表示，這次颱風利奇馬來襲，因市府準備充分，基隆僅有零星災情傳出，市府處置也非常迅速；目前颱風正逐漸遠離，不過因8日發生地震且目前尚有降雨，市府仍會持續留意災情。中央社記者王朝鈺攝　108年8月9日

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）颱風利奇馬路徑較原先預估偏離而強度略為減弱，有民眾認為賺到一天颱風假，基隆市長林右昌今天指出，基市府依相關標準、程序做出決定，沒有所謂的「多放假」。

林右昌下午2時前往基隆市消防局主持第3次災防會議，對於基隆市府昨天晚間7時10分宣布放颱風假，林右昌表示，昨天晚間7時許接到新北市長侯友宜來電，對方提到新北市決定停班停課，他看了資料後當時其實也做出同樣決定，且侯友宜先前已與台北市長柯文哲聯繫，所以大家有共識就提早對外宣布。

他說，台北市、新北市、基隆市是生活圈，3市已有默契最晚在晚間10時前決定隔天是否放假，由於昨天氣象資料非常明確，颱風應該會侵襲台灣，而且是強烈颱風，3市氣象預報資料也已達停班停課標準，才會盡早宣布，以便讓市民因應及準備。

林右昌表示，這次颱風因市府準備充分，基隆市僅有零星災情傳出，市府處置也非常迅速；目前颱風正逐漸遠離，災害應變中心將從一級降為二級開設，不過，因昨天發生地震且基隆市目前仍有降雨，市府仍會持續留意災情。

根據災害應變中心統計，基隆市目前共有22起災情，包含路樹倒塌8件，積水1件，民生基礎設施受損9件及其它災情4件。（編輯：戴光育）1080809

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