彰化農地重劃一甲子 21鄉鎮面積逾3萬公頃

彰化縣推動農地重劃屆滿60年，縣府特別規畫系列活動，透過網路闖關遊戲、老照片等方式讓民眾了解成果，彰化縣長王惠美（前右）14日也親自體驗闖關遊戲。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年8月14日

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）彰化縣推動農地重劃已一甲子，範圍分布21鄉鎮市，面積3萬7726公頃，縣府規劃60週年系列活動，透過網路闖關遊戲、田園親子旅遊路線、老照片等方式，向民眾介紹努力成果。

為改善農業生產環境、便利農產運輸交通，彰化縣民國48年開始辦理農地重劃，今年滿60年，重劃範圍分布彰化縣21個鄉鎮市，共完成59區、面積3萬7726公頃，為感謝重劃人員努力，縣府規劃農地重劃60週年系列活動，將舉辦重劃區巡禮、慶祝大會、老照片，並推出10條可欣賞田園風光的親子旅遊路線。

縣府今天對外宣傳，彰化縣長王惠美說，八七水災後開始農地重劃，感謝地政重劃人員一甲子來對土地付出與用心，農地重劃後，配合興修水利、配置農水路，使農地能接連道路、改善灌溉排水，使農民進出、灌溉、搬運農產都更便利，提供更好生產環境。

彰化縣共有26個鄉鎮市，但因同意人數及面積未過半、農地價值提高、需求性、重劃期間農作損失等因素，員林市、大村鄉、埔心鄉、二水鄉、北斗鎮未有農地重劃。王惠美指出，若地方集結共識並達到申請門檻，縣府會儘速辦理，重劃後對整體環境有很大幫助。

根據彰化縣政府地政處資料，農地重劃是指一定範圍內不合經濟利用的農地，以交換分合方式重新整理，建立整齊坵塊並施設農水路，使每一坵塊都能直接面臨道路、排水、灌溉，並將細碎分散農地集中，便利農業機械化，是提高生產力的一種土地改良手段。（編輯：謝雅竹）1080814