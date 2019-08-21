新北推小農直銷站 冠軍文旦柚輕鬆購

新北市政府農業局與八里區農會21日集合歷年新北文旦柚冠軍農戶共同推出「小農電舖直銷站」平台，讓新北歷屆冠軍柚在家上網就買得到。中央社記者王鴻國攝 108年8月21日

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市政府農業局與八里區農會為推廣今年新北市文旦柚，今天集合歷年新北文旦柚冠軍農戶共同推出「小農電舖直銷站」平台，讓消費者上網就能買到新北歷屆冠軍柚。

新北市農業局今天在「Mega City板橋大遠百」舉辦記者會，農業局長李玟表示，今年集結民國100年到107年評鑑冠軍的文旦柚農戶，推出「小農電舖直銷站」平台，只要在平台下單付款，就可以買到最頂級新北文旦柚。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，新北市文旦柚年初受暖冬多雨影響，文旦柚著果率較常年低，產量雖減少，但品質仍維持優質，目前測試平均甜度都達到10度以，大概跟水梨甜度差不多，歡迎大家趕緊把握機會訂購嚐鮮。

農業局表示，將於24日、28日、31日舉辦限量採果體驗一日遊程，歡迎大家來產地，吃在地；8月31日、9月1日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，歡迎大家共襄盛舉，把新北市最優質、安心及美味的文旦柚帶回家。（編輯：方沛清）1080821