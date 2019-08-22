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彰化貓鼠麵推總統套餐 阿璋肉圓也打小英牌

最新更新：2019/08/22 17:07

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）總統蔡英文日前南下彰化，特別前往品嘗彰化知名小吃貓鼠麵，貓鼠麵業者特別以蔡總統當天吃的貓鼠麵和香腸等推出總統套餐；貓鼠麵旁的阿璋肉圓也打出總統肉圓的招牌衝業績。

彰化著名的小吃貓鼠麵以及阿璋肉圓都位在彰化市陳陵路附近，其中貓鼠麵使用的是油麵搭配獨特的高湯，業者強調高湯是用豬後腿肉剁成細塊油炸，加入蔥、醬油與扁魚熬煮後，再加入蒜與鮮蛤湯等繼續熬煮而成，而貓鼠麵第一代陳木榮在80多年前開業，因陳木榮綽號「老鼠」，因此取名貓鼠麵。

貓鼠麵目前由第三代經營，蔡總統日前南下彰化跑行程時，特別利用空檔前往品嘗貓鼠麵，對貓鼠麵的味道讚不絕口，也在業者準備的歡迎海報上簽名留念，打響貓鼠麵的名號，也讓業者對總統的到訪留下深刻印象。

貓鼠麵第三代老闆陳汝權和老闆娘王明津說，他們的貓鼠麵除了有鮮美的湯頭外，還有肉捲、蝦丸和香菇丸等食材，總統到訪後，不少客人來到店裡面指名要點總統吃過的貓鼠麵、豬腳和香腸，因此順勢推出總統套餐，希望更多人來到彰化品嘗美味小吃。

至於同在彰化市陳陵路上的阿璋肉圓也是50年老店，不僅曾被列為國宴小吃，也因為前總統李登輝、陳水扁、馬英九以及總統蔡英文等人都曾光臨，成為人氣小吃店，最近店家也掛出印有蔡總統品嘗肉圓的照片招牌，強調是小英總統愛吃的肉圓，期盼吸引更多人上門拚經濟。（編輯：謝雅竹）1080822

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