更多編輯台推薦新聞：
防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5
娛樂

防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5

早安世界》颱風白鹿海警23日清晨發布 暴風圈擴大登陸機率降低
早報

早安世界》颱風白鹿海警23日清晨發布 暴風圈擴大登陸機率降低

重建台灣藝術史 美國順天美術館珍藏畫作回家了
文化

重建台灣藝術史 美國順天美術館珍藏畫作回家了

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看
專題

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
新聞專題
颱風白鹿來襲
颱風白鹿朝台灣逼近，中央氣象局23日清晨5時30分發布海上颱風警報，預料下午發布陸警。氣象局表示，颱風警戒區域為台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，將對東半部及南部地區影響較大。
颱風白鹿來襲
新聞專題
颱風白鹿來襲9/13

颱風白鹿不容小覷 專家籲農友注意前後防範

最新更新：2019/08/23 14:23

（中央社記者盧太城台東縣23日電）颱風白鹿逼近台東，農委會台東農業改良場今天呼籲不容小覷，颱風前、颱風後都要做好防範，減少損失。

台東區農業改良場表示，台東區農作物8月上旬受利奇馬颱風帶來數日焚風影響，近日又遭西南氣流連續數日有雨，已有部分受害情形發生。為減少颱風來襲造成損失，台東場提供一些重要作物預防措施供農友參考。

水稻部分，轄區水稻為分蘗期至分蘗盛期，大雨來臨時田間可先淹水，待風雨過後儘速排水，雨後應注意稻熱病及紋枯病防治工作。

果樹部分，大雨來臨前務必加強果園周邊排水，保持暢通，幼株果樹或較柔軟植株應立支架，減少倒伏風險。

俗稱番荔枝的釋迦，夏期果正值大果期或採收期，成熟果實應儘速採收，以減少災損；冬期果正值開花期或小果期，待天氣晴朗時加強人工授粉次數，如花朵受損嚴重可兩次回剪促進開花，颱風前後應加強炭疽病防治。

柑桔類部分，文旦柚及柑橘類風雨過後應注意柑桔潰瘍病防治。

蔬菜部分，金針菜目前正值開花期，易受風雨危害導致花梗折枝、落蕾，應儘速採收；甘藍菜園區週邊應保持排水暢通。

其他雜糧特作，樹豆、洛神葵正值生長期，大雨過後根部因積水易感染萎凋病及疫病，應注意田間排水；樹豆遇強風易倒伏或折枝，應架設支柱或植栽網避免強風侵襲。

荖葉、荖花雨後易發生細菌性角斑病，俗稱「臭葉」，也應加強防治工作。（編輯：翁翠萍）1080823

延伸閱讀
颱風白鹿逼近 23日下午2時30分發陸警
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報