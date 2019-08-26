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壽山動物園有喜 新萌主侏儒河馬寶寶待命名

最新更新：2019/08/26 15:06
壽山動物園侏儒河馬媽媽「春圓」日前產下一隻可愛健壯的公小侏儒河馬寶寶（前），經過兩個多月的成長，小河馬約15公斤，園方歡迎大家一起來命名。（壽山動物園提供）中央社記者王淑芬傳真　108年8月26日
壽山動物園侏儒河馬媽媽「春圓」日前產下一隻可愛健壯的公小侏儒河馬寶寶（前），經過兩個多月的成長，小河馬約15公斤，園方歡迎大家一起來命名。（壽山動物園提供）中央社記者王淑芬傳真　108年8月26日

（中央社記者王淑芬高雄26日電）侏儒河馬媽媽「春圓」產下一隻可愛健壯的公小侏儒河馬寶寶，這是壽山動物園首次成功繁殖的侏儒河馬，歡迎大家一起來命名。

壽山動物園侏儒河馬媽媽「春圓」在6月21日產下公小侏儒河馬寶寶，侏儒寶寶頭好壯壯，活潑可愛，每天黏著媽媽要喝奶，可愛的模樣已成了動物園的新萌主。

壽山動物園主任莊絢智今天指出，保育員去年7月將春圓和秋吉併群結婚，年初觀察到春圓腹部微凸經確定懷孕，園方在6月21日等到「春圓」生產，那是動物園首次成功繁殖侏儒河馬寶寶。

可愛的侏儒河馬已兩個多月大約15公斤，還沒有命名，莊絢智表示，園方精選出6組名字，將開放現場入園遊客及關注動物園臉書的粉絲投票，命名活動8月29日起至9月11日。

「小小侏儒河馬命名」活動請上壽山動物園網站http://zoo.kcg.gov.tw或壽山動物園臉書粉絲團查詢。（編輯：林沂鋒）1080826

壽山動物園侏儒河馬寶寶已經兩個多月大，活潑好動，可愛的模樣已成了動物園的新萌主，這是壽山動物園首次成功繁殖的侏儒河馬，歡迎大家一起來命名。（壽山動物園提供）中央社記者王淑芬傳真　108年8月26日
壽山動物園侏儒河馬寶寶已經兩個多月大，活潑好動，可愛的模樣已成了動物園的新萌主，這是壽山動物園首次成功繁殖的侏儒河馬，歡迎大家一起來命名。（壽山動物園提供）中央社記者王淑芬傳真　108年8月26日
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