行政執行署桃園分署聯合拍賣 土地房屋受矚目

法務部行政執行署桃園分署9月3日將舉行聯合拍賣會，其中不動產多達78筆，其中包含大溪區一處出租中透天店面，歡迎民眾競標。（法務部行政執行署桃園分署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）法務部行政執行署桃園分署9月3日將舉行聯合拍賣會，不但有轎車、小貨車等物，更有土地、房屋等不動產多達78筆，底價從數萬元到新台幣3400多萬元不等，歡迎民眾投標搶便宜。

桃園分署下午發布新聞稿表示，9月3日將舉辦聯合拍賣會，除上午10時，先進行轎車、小貨車及股票的9筆拍賣，下午則有土地、房屋等78筆不動產拍賣，另外還有紫晶洞、面膜、手機配件等近10種變賣物品約30件，民眾不妨投標成為新主人。

桃園分署表示，在78筆土地、房屋等不動產中，不乏具有投資價值的標的物，像是位於中壢區的三角窗空地、公寓住宅、大溪區出租中的百坪透天店面、蘆竹區透天民宅，以及桃園區地下一樓廣達980坪生鮮賣場，底價從數萬元到3400多萬元不等，歡迎民眾進場搶標。

桃園分署表示，詳細的拍賣地點、時間，以及更多拍賣標的資訊，民眾可參閱桃園分署的臉書與官網，目前已有許多民眾來電詢問相關資訊，也歡迎民眾參加拍賣會，搶標撿便宜。（編輯：方沛清）1080827