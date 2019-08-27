更多編輯台推薦新聞：
宜蘭松月屋走過半世紀 印證公娼一頁滄桑史
地方

宜蘭松月屋走過半世紀 印證公娼一頁滄桑史

影片／史上第一次 美科學家誘導大西洋柱珊瑚產卵
國際

影片／史上第一次 美科學家誘導大西洋柱珊瑚產卵

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT
兩岸

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT

美國9萬人苦等換腎 每年卻有3500顆捐贈腎遭丟棄
生活

美國9萬人苦等換腎 每年卻有3500顆捐贈腎遭丟棄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

行政執行署桃園分署聯合拍賣 土地房屋受矚目

最新更新：2019/08/27 19:06
法務部行政執行署桃園分署9月3日將舉行聯合拍賣會，其中不動產多達78筆，其中包含大溪區一處出租中透天店面，歡迎民眾競標。（法務部行政執行署桃園分署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月27日
法務部行政執行署桃園分署9月3日將舉行聯合拍賣會，其中不動產多達78筆，其中包含大溪區一處出租中透天店面，歡迎民眾競標。（法務部行政執行署桃園分署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）法務部行政執行署桃園分署9月3日將舉行聯合拍賣會，不但有轎車、小貨車等物，更有土地、房屋等不動產多達78筆，底價從數萬元到新台幣3400多萬元不等，歡迎民眾投標搶便宜。

桃園分署下午發布新聞稿表示，9月3日將舉辦聯合拍賣會，除上午10時，先進行轎車、小貨車及股票的9筆拍賣，下午則有土地、房屋等78筆不動產拍賣，另外還有紫晶洞、面膜、手機配件等近10種變賣物品約30件，民眾不妨投標成為新主人。

桃園分署表示，在78筆土地、房屋等不動產中，不乏具有投資價值的標的物，像是位於中壢區的三角窗空地、公寓住宅、大溪區出租中的百坪透天店面、蘆竹區透天民宅，以及桃園區地下一樓廣達980坪生鮮賣場，底價從數萬元到3400多萬元不等，歡迎民眾進場搶標。

桃園分署表示，詳細的拍賣地點、時間，以及更多拍賣標的資訊，民眾可參閱桃園分署的臉書與官網，目前已有許多民眾來電詢問相關資訊，也歡迎民眾參加拍賣會，搶標撿便宜。（編輯：方沛清）1080827

法務部行政執行署桃園分署27日預告9月3日將進行聯合拍賣，除高達78筆不動產外，還有各式轎車、小貨車與幼兒車等動產可供競標，歡迎民眾把握機會。（法務部行政執行署桃園分署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月27日
法務部行政執行署桃園分署27日預告9月3日將進行聯合拍賣，除高達78筆不動產外，還有各式轎車、小貨車與幼兒車等動產可供競標，歡迎民眾把握機會。（法務部行政執行署桃園分署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月27日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報