騎車兼旅遊 台中自行車嘉年華開跑

（中央社記者郝雪卿台中28日電）2019台中自行車嘉年華今天宣布開跑，台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，這次推出結合自行車與旅遊行程的「台中騎遇」套裝旅遊，盼將台中打造成適合自行車旅遊的城市。

「2019 台中自行車嘉年華 Bike Taiwan」自即日起至9月29日展開為期1個多月系列活動，規劃適合各年齡層車友的自行車活動，林筱淇在起跑記者會中按下打氣筒，象徵為台中自行車風氣「加油打氣」。

林筱淇表示，系列活動特別推出結合自行車與旅遊行程的「台中騎遇」套裝旅遊，除了推廣自行車觀光外，更希望能讓旅遊帶狀路線周邊食、宿、遊、購、娛等產業加入行程。

對台中自行車道深深著迷的日籍網紅「色色的日本人的歐吉桑」下坂泰生也出席記者會，他表示，今年台中自行車嘉年華的每個項目他都很感興趣，大家或許有機會可以在活動中跟他見面。

台中市觀旅局指出，首批將由旅行社帶來100名團體遊客，希望拋磚引玉，興起旅行業者將台中自行車之旅商品化的風潮，讓更多的國內外遊客深刻感受，用不同速度看台中的樂趣，希望藉由台中自行車嘉年華的舉辦，不斷推陳出新，讓台中成為自行車遊客的首選目的地。

觀旅局表示，市府重視自行車觀光，上個月台中綠空廊道第一期南段啟用時，市長盧秀燕特別宣誓要利用原有鐵道空間打造自行車綠廊，北起豐原車站，南至大慶車站，預計明年中完工，將打造全長21公里的自行車道，提供台中新休閒場域。（編輯：謝雅竹）1080828