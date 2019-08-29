105歲周懷春能走能跳 曾護送大象林旺來台

曾追隨抗日名將孫立人的周懷春（圖），也是護送大象林旺爺爺來台的一員，29日是他105歲生日，台中榮總為他慶生，他開心地吃著蛋糕。中央社記者郝雪卿攝 108年8月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）曾追隨抗日名將孫立人的周懷春，也是護送大象林旺爺爺來台的一員，今天是他105歲生日，台中榮總為他慶生，周懷春開心吃著蛋糕說，為了健康要把蛋糕吃完。

家鄉在中國四川重慶的周懷春，在對日抗戰的年代投效軍旅，後來追隨孫立人將軍，經歷當年的滇緬戰役，當時擄獲的一批緬甸戰象中，包括曾是台北動物園明星動物大象林旺爺爺，民國38年一起隨軍來台。

周懷春來台後結婚，與太太相差35歲，2人結婚已51年。周媽媽表示，先生身體還算硬朗，只是聽力與視力都退化，但日常生活自理沒有問題，由於膝蓋退化性關節炎需要復健，102年起每週2到3次，從北屯家中搭復康巴士到台中榮總復健，就此成為日常的重要活動。

提到周懷春的養生之道，周媽媽指出，先生是情報系統出身，年輕時還會騎馬，年紀大了後，則是走路及爬山為主，平時喜歡打電腦麻將，尤其愛喝珍珠奶茶，原本都喝大杯正常糖的珍奶，現在她都只給先生喝小杯微糖的珍奶。

台中榮總復健科主任程遠揚表示，周懷春主要的問題是腰椎及膝蓋退化，未從事復健前容易跌倒，所以復健的項目以加強腰椎核心肌群運動與膝蓋附近的股四頭肌運動為主，以加強膝蓋跟腰椎的力量，也可以減少疼痛。

周懷春活力十足，到了復健治療室，開心的大跳自創的體操，也在復健師指導下騎健身車、伸展大腿，復健師王蘊涵表示，周懷春讓她印象最深刻的就是，每次一到醫院報到，就先大聲跟工作人員說「美女，早安」，保持輕鬆愉快的心情。

王蘊涵指出，周懷春一就定位，就認真執行每次的減緩疼痛與強化肌力復健課程，結束後自己慢慢推著輪椅走到櫃台，再跟工作人員一一道謝及說再見，接著跟周媽媽回家，令人羨慕他們的鶼鰈情深。（編輯：黃世雅）1080829

105歲的周懷春（左）家鄉在中國四川重慶，在對日抗戰的年代投效軍旅，民國38年一起隨軍來台後，和相差35歲的太太結婚，2人結婚已51年，互相扶持、鶼鰈情深。中央社記者郝雪卿攝 108年8月29日