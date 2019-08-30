花蓮阿美族小學溫馨開學式 頭目捏耳朵祝福

梧繞部落頭目黃源泉（右）30日受邀到花蓮鶴岡國小參加開學儀式，依傳統阿美族傳統摸耳朵為學童祈福。中央社記者張祈攝 108年8月30日

（中央社記者張祈花蓮縣30日電）今天是開學日，花蓮鶴岡國小今年的開學儀式很不一樣，校方邀請阿美族頭目黃源泉，依傳統捏著全校學生耳朵大聲祝福，溫馨迎接2名小一新生。

鶴岡國小是在花蓮瑞穗鄉的迷你小學，全校只有16位學生，約8成是阿美族，校方計畫明年轉型為阿美族實驗學校，今天請來梧繞部落頭目黃源泉依古禮為學童祝福。

開學儀式選在校門旁的茅草屋前舉辦，學生身穿原住民風格小背心整隊站齊，黃源泉先是拿出祭品，用族語向天上祖靈喊話，為開學的小朋友們，還有明年度的實驗小學計畫順利進行祈福。

16名學生依序走到頭目前，大喊自己的族語名字，黃源泉伸手捏著學童耳朵，用族語叮嚀孩子們，在學校要聽老師的話、認真學習等勉勵話語，孩子們也回覆謝謝頭目，場面簡單溫馨。

黃源泉說，捏耳朵是阿美族的傳統儀式，在出生取名、祝福時由長輩捏著耳朵叮嚀，要讓晚輩注意聽，記在心裡，捏耳朵前報名字是要確認身分。

校長謝明生表示，開學儀式除了歡迎學生回到校園外，也象徵秀姑巒阿美族Olaw實驗小學進入籌備年，預計明年8月1日正式揭幕，將是花蓮第三間原住民實驗小學。（編輯：謝雅竹）1080830

花蓮鶴岡國小今年的開學儀式很不一樣，30日邀請梧繞部落頭目黃源泉（左）依古禮為學童祝福，黃源泉伸手摸著學童耳朵，用族語叮嚀孩子，勉勵學童認真學習，場面簡單溫馨。中央社記者張祈攝 108年8月30日

花蓮鶴岡國小30日開學，梧繞部落頭目黃源泉（後）為學校進行傳統祈福儀式。中央社記者張祈攝 108年8月30日

花蓮鶴岡國小30日開學，梧繞部落頭目黃源泉（中）、鶴岡國小校長謝明生（右）及班導師歡迎2名一年級新生入學。中央社記者張祈攝 108年8月30日