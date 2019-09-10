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阿里山公路中埔段中秋連假易塞 可行駛替代道路

最新更新：2019/09/10 15:00

（中央社記者黃國芳嘉義縣10日電）阿里山公路中埔交流道至頂六路段，遇上連假易壅塞，今年中秋連假適逢2019世界搏茶會在公路旁的中埔鄉農會金蘭分部舉行，公路單位建議遊客行駛替代道路，避免塞車。

公路總局第五區養護工程處今天表示，阿里山公路（台18線）旁的中埔鄉農會金蘭分部，自9月7日至16日為「2019世界搏茶會」活動，主辦單位嘉義縣政府規劃周邊富裕路、嘉135線為停車空間，並提供接駁服務。

阿里山公路21公里至22公里處（國道3號中埔交流道至頂六國小）路段，於活動期間禁止迴轉及臨時停車，並由嘉義縣警察局管制及疏導通行車輛，籲請行經的遊客注意管制措施。

第五區養護工程處指出，往年連續假日，阿里山公路的中埔交流道至頂六國小路段常因遊客下山時段集中，以及國道3號匝道儀控管制，造成車多回堵情況，今年中秋連假又適逢世界搏茶會活動。

因此，第五區養護工程處呼籲自阿里山下山後，繼續北上的車輛，自小客車可自台18線29公里處（五虎寮橋前）行駛嘉126-1線、大型車輛則至台3線轉往國道3號竹崎交流道方向行駛。

嘉義縣警察局表示，9月13日至15日、為期3天的中秋連假，針對2019世界搏茶會活動會場及太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、高跟鞋教堂等風景區，規劃交通疏導，維持交通秩序及順暢，提升遊憩品質。（編輯：張芷瑄）1080910

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