基隆時尚環保服裝秀 9/17和平島傳遞人文價值

（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）基隆市府與交通部觀光局北觀處合作，17日將在和平島公園舉辦時尚環保服裝秀，邀請凱渥模特兒走秀，並義賣走秀服裝，所得將轉換為樹苗，捐贈作為城市綠化使用。

基隆市文化局長陳靜萍今天表示，活動結合基隆和平島獨特地質地景及浪漫海景，並首次與服裝品牌安芳妲（Anne Fontaine）合作，在天使向海步道舉辦走秀，結束後將捐出走秀服裝義賣，並將所得轉化為樹苗，盼為這個擁有山海美景城市盡份心力。

基隆市長林右昌指出，這項時尚環保服裝秀選在擁有世界級地質景觀的和平島公園舉行特別有意義，除傳遞人文與環保價值外，同時呼籲人類重視自然生態與環境議題。

北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，為讓民眾近距離觀賞服裝秀，即日起至12日，民眾可向和平島公園報名參加17日和平島淨灘活動，當天除能兌換小鎮紀念品環保吸管組，並可在1樓戶外限定區域觀賞服裝秀，限量50名。（編輯：李錫璋）1080910