更多編輯台推薦新聞：
第45屆曾虛白新聞獎 入圍名單出爐
生活

第45屆曾虛白新聞獎 入圍名單出爐

影片／捕蚊燈防登革熱效果差 自製蚊子誘殺桶更好用
生活

影片／捕蚊燈防登革熱效果差 自製蚊子誘殺桶更好用

戴埔鹽順澤宮帽意外爆紅 艾登：我真的好愛台灣
運動

戴埔鹽順澤宮帽意外爆紅 艾登：我真的好愛台灣

專訪／許信良：中國大陸對台灣的霸凌 是破壞全球化秩序的一環
政治

專訪／許信良：中國大陸對台灣的霸凌 是破壞全球化秩序的一環

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基隆時尚環保服裝秀 9/17和平島傳遞人文價值

最新更新：2019/09/10 20:01
基隆市長林右昌（右2）10日表示，市府與交通部觀光局北觀處合作，17日將在和平島公園舉辦時尚環保服裝秀，邀請模特兒走秀並義賣走秀服裝，所得將全數購買樹苗，做為城市綠化使用。中央社記者王朝鈺攝　108年9月10日
基隆市長林右昌（右2）10日表示，市府與交通部觀光局北觀處合作，17日將在和平島公園舉辦時尚環保服裝秀，邀請模特兒走秀並義賣走秀服裝，所得將全數購買樹苗，做為城市綠化使用。中央社記者王朝鈺攝　108年9月10日

（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）基隆市府與交通部觀光局北觀處合作，17日將在和平島公園舉辦時尚環保服裝秀，邀請凱渥模特兒走秀，並義賣走秀服裝，所得將轉換為樹苗，捐贈作為城市綠化使用。

基隆市文化局長陳靜萍今天表示，活動結合基隆和平島獨特地質地景及浪漫海景，並首次與服裝品牌安芳妲（Anne Fontaine）合作，在天使向海步道舉辦走秀，結束後將捐出走秀服裝義賣，並將所得轉化為樹苗，盼為這個擁有山海美景城市盡份心力。

基隆市長林右昌指出，這項時尚環保服裝秀選在擁有世界級地質景觀的和平島公園舉行特別有意義，除傳遞人文與環保價值外，同時呼籲人類重視自然生態與環境議題。

北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，為讓民眾近距離觀賞服裝秀，即日起至12日，民眾可向和平島公園報名參加17日和平島淨灘活動，當天除能兌換小鎮紀念品環保吸管組，並可在1樓戶外限定區域觀賞服裝秀，限量50名。（編輯：李錫璋）1080910

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報