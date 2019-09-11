韓授獎迴避握手 幼兒園長聲明盼勿製造對立

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄市長韓國瑜今天表揚資深暨特殊優良教師，幼兒園長鄭淑蓮迴避韓握手，回應媒體也說「打從心理不喜歡他」；但稍後透過教育局說明「本意非如此，相關報導不要再製造對立」。

獲頒特殊優良教育人員的高雄市立前金幼兒園長鄭淑蓮上台時，韓國瑜先是微笑鞠躬，她也點頭回應，韓國瑜頒發獎座時，她將手放在獎座上，兩人合影後相互鞠躬，鄭淑蓮轉身下台，過程很快結束。

面對現場記者隨後採訪「為何拒絕跟韓握手」，她先是表示「我就是不喜歡他」，然後快步回座；記者上前追問，鄭淑蓮說「因為打從心裡就不喜歡他」。

對於媒體報導，她透過教育局聲明指出，對記者的報導著實感到不妥。「人與人之間應該要互相尊重，我跟市長以禮相待的畫面也很清楚的呈現，為何一個不握手就能描述成這樣」、「本意非如此，請相關報導不要再製造對立，應回歸教育專業」。

高雄市教育局也表示，從國際禮儀上來說，男女生握手，如果女士不先伸手，男方是不適合主動握手的。因為女園長並未伸手，市長也未伸手，並無拒握之舉。

教育局新聞稿表示，今天表揚的是資深優良教師及特殊優良教育人員共1085人，努力和表現均有有其專業素養與品德，值得表揚和鼓勵！堅信人與人以禮相待，不必要的相互對立是對大家的傷害，也抹殺了所有參與此活動人員的初衷。

「108年度資深暨特殊優良教師表揚大會」下午在社教館舉行。韓國瑜頒獎予優秀教師，肯定師長們長年春風化雨、辛勞付出與無私奉獻，成就高雄傑出亮眼的教育表現。他認為教育是重中之重，期勉第一線的教育夥伴認真辦學付出，市府推動教育、照顧弱勢，一同為高雄未來而努力。(編輯:孫承武)1080911