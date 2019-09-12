竹市老屋變身工藝櫥窗 林智堅邀連假走訪

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）位於新竹市中央路與大同路交叉口的轉角老屋已轉型為工藝櫥窗，有許多國內外工藝家作品，新竹市長林智堅邀民眾利用中秋連假前往參觀展覽與食飲體驗。

林智堅今天表示，新竹市1平方公里內有近30處古蹟與歷史建物，包括新竹都城隍廟、吸引年輕人聚集的東門市場等，中秋連假若想避開出遊塞車潮，不妨搭高鐵、台鐵到新竹市舊城區進行一趟小旅行，走訪全台古蹟密度最高的舊城區。

林智堅說，新竹市中央路與大同路交叉口63年屋齡的轉角老屋，今年已轉型改造成為「或者工藝櫥窗」，有國內外多位工藝家作品，在文青圈掀起不小騷動，不僅吸引年輕人前往拍照、打卡，也有旅遊團帶隊前往參觀。

或者工藝櫥窗的經營團隊、鴻梅文化藝術基金會創辦人陳添順表示，或者工藝櫥窗以推動「工藝生活化」為目標，盼挖掘現代人對工藝品的實際需求，並導入新興設計能量，活化傳統工藝。

新竹市政府產業發展處表示，「工藝櫥窗」內有工藝選品、展覽與食飲體驗，讓旅客從「1樓玩到4樓」，包括玻璃、陶瓷、金工、木與漆藝等，邀全國遊客在中秋連假到新竹市走走，逛完古蹟後到工藝櫥窗吹吹冷氣、喝杯茶，體驗工藝之美，度過舒適的午後。（編輯：張銘坤）1080912