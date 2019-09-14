北捷新北投至大安站噪音超標 維持原營運模式

（中央社記者陳怡璇台北14日電）北捷今天表示，紅線區間車新北投站-大安站行駛測試噪音量測超標，嚴重影響居民作息，市府核定新北投支線維持原營運模式，以3節車廂列車服務旅客，往返北投站及新北投站。

台北捷運公司表示，淡水信義（紅）線區間車新北投站-大安站行駛測試結果及整體評估結果出爐。經市府核定，6節車廂延駛新北投站，因量測行駛噪音不符法規標準，且嚴重影響沿線住戶生活作息，新北投支線維持目前營運模式，以3節車廂列車服務旅客，往返北投站及新北投站。

北捷表示，依據噪音管制標準，最大音量需小於85分貝，均能音量需小於65分貝。6月20日測試當天，量測全日近半數時段行車最大音量大於85分貝，深夜時段行車均能音量大於65分貝，不符噪音管制標準。

而新北投支線因結構載重限制，無法以工程改善噪音，且列車鋼輪鋼軌摩擦尖銳噪音，相對於現行營運3節車影響更長；新北投支線當日班距為6分40秒，因列車長度加倍，沿線住戶受噪音影響時間，白天由3節車11秒增加約為23秒、夜間由20秒增加為40秒。

震動及噪音陳情案件，則由原平均每月1件，測試當天提高為100件；另也接獲淡水至北投區間旅客抱怨，班距較長車廂較擁擠計40件；此外，統計新北投支線當天運能，6節車廂每班車約84人搭乘，載客率約5%，較原3節車廂平日營運最高載客率10%為低。

今年5月「台北市北投區里長座談會」，長安里、中心里、溫泉里及林泉里等4位里長提案「捷運淡水信義線（紅線）區間車捷運大安站直通新北投站」，市長柯文哲裁示「請捷運公司就新北投-大安站做模擬測試」，北捷經規劃，於6月20日進行為期1天「淡水信義線區間車營運模式暫時改為新北投站-大安站」測試。（編輯：黃世雅）1080914