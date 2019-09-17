北市太原路徒步區喊停 因居民無共識

（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市政府規劃西區門戶計畫，原定後火車站太原路附近，從10月起試辦假日封街，盼提升商圈人氣。都發局長黃景茂今天說，太原路設徒步區計畫，因居民及業者無共識，計畫暫停。

台北市議會工務委員會上午召開會議，由都發局進行工作報告，黃景茂等官員列席。民進黨籍市議員鍾佩玲質詢時提到關於市府規劃要在後站商圈設徒步區，當地商圈業者在意後續處置狀況。

黃景茂答詢時說，太原路設徒步區部分已跟市長柯文哲進行專案報告，目前先取消，因召開說明會時，居民和業者沒共識，要雙方達成共識，才可執行後續計畫，先改善當地環境清潔及整頓交通為主。

黃景茂指出，市府當時想法是想讓後站連結台北火車站等商圈，間接促成後站商圈發展，他與當地里長、商圈代表會面後，他們提出希望設置徒步區，市府為因應當地需求，才提出設徒步區計畫。

黃景茂會議結束後受訪表示，太原路設徒步區先不做，除非商圈和居民達成共識，至於工務局已編列預算新台幣3000萬元，先進行周邊公園改善等方向。

他重申，當時是商圈代表希望設置徒步區間接促進逛街人潮，但因召開會議時，其中一個商圈未派代表出席，所以太原路徒步區及改善廣場計畫目前先暫停。

都發局今年6月間曾修正「徒步區闢建及管理維護自治條例」，商圈要申請徒步區，需附有半數居民同意意向書，同時太原路徒步區計畫預定10月試辦，並選定假日封街，且會在後火車站懷舊廣場試辦。（編輯：李亨山）1080917