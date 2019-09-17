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九二一地震20週年 國姓搶成功活動邀感受蛻變

最新更新：2019/09/17 17:36

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）九二一地震將滿20週年，為展現國姓鄉震後蛻變喜悅，往年多在11月舉辦的客家節慶「國姓搶成功」今年提早在本月20日到22日登場，並以四大主軸規劃系列活動展現重建成果。

20年前九二一地震重創國姓鄉，震後為振奮鄉親士氣、告慰罹難者，當時國姓鄉長李增全與泰雅渡假村總經理李吉田合作，創辦第一屆「國姓搶成功」活動，今年適逢地震20週年，鄉公所將活動調整為20日到22日辦理，今天舉辦宣傳記者會，邀遊客來感受震後蛻變。

國姓鄉長丘埔生說，同時規劃「九二一地震20週年蛻變」系列活動，以社福有愛、客家采風、大愛學區、亮麗產業為四大主軸，展現國姓客庄震後重建成果，讓「搶成功」更具實質意義；而為感謝李吉田竭力幫助心靈重建工作，鄉公所21日頒贈「搶成功」紀念匾額。

為推廣產業跨域合作，強化在地產業行銷，在大埔里地區概念下，埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉、國姓鄉成為策略聯盟，埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、仁愛鄉長吳文忠特助楊陞義今天共同宣告結成鄉鎮聯盟，盼藉跨域合作為大埔里地區開創嶄新繁榮局面。

國姓鄉公所表示，震後成立九份二山國家地震紀念地，而日本栗駒山也因東日本地震發生嚴重崩塌，因此參考九份二山國家地震紀念地概念申請成為地質公園，兩處園區在重建及周邊農業經濟發展密切結合，因此，21日將在國姓搶成功會場簽署姊妹園區備忘錄，代表團成員也會參加推戰船友誼賽。（編輯：謝雅竹）1080917

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