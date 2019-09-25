原民海祭出海不擔心 劃設傳統海域有保障

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）幾年前曾發生東海岸阿美族人舉行海祭時，要出海捕魚卻遭海巡人員開單的案例，因此原民會提出傳統海域區位的申請，以保障原民傳統祭儀等活動不受區域計畫法等相關裁罰。

原住民族委員會土地管理處長杜張梅莊接受中央社記者訪問表示，雖然原住民族基本法保障原住民族人使用自然資源的權利，但為避免各公務單位依據不同法條給予裁罰情況發生，向內政部申請傳統海域區位劃設，讓原住民未來在海域從事歲時祭儀等活動多一分保障。

依據區域計畫法第21條及非都市土地使用管制規則第6條規定，經多次補正及磋商各機關意見後，原民會今年8月14日送出「台東縣原住民族傳統海域」海域用地區位許可申請書，傳統海域範圍包括台東縣沿海3浬及蘭嶼沿海6浬。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，傳統海域區位的申請，是為保障原住民漁撈、採集及傳統祭儀使用不受區域計畫法第21條裁罰，但並不具排他性，與海域相關的各主管機關如海洋委員會、漁業署、航港局等仍有該負的權責及分工事項，所以一般民眾只要依法使用海域，無需經原民會的同意。

杜張梅莊說，與相關部會經過多次協商，第一階段申請傳統海域以台東縣為主，內政部將於近期公告；申請內容排除台東縣內漁港範圍、定置漁業權範圍，不會影響非原住民捕撈的權利，也不會限制非原住民於該範圍進行捕撈的相關內容。（編輯：張芷瑄）1080925