興建新國姓驛站 評估報告近期出爐

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣國姓鄉公所規畫在國姓老街旁一塊1200多坪徵收地興建新國姓驛站，將具有旅遊服務、展售國姓咖啡等農產品、居民休憩、地下停車場等功能，可行性評估報告預計近期出爐。

九二一地震後，南投縣政府利用俄羅斯捐贈的木頭在省道台14線路旁興建國姓驛站，作為振興觀光產業及展售農產品場所，歐式建築風格一度成為國姓鄉觀光指標，但建築物木頭經多年風吹雨打及高溫潮溼氣候逐漸腐朽，且驛站土地是私有地，未來恐需拆屋還地。

為打造全新國姓驛站，國姓鄉公所規畫利用去年完成徵收、位於國姓老街旁一塊千坪的都市計畫「公兒」用地，並延續台、俄友好情誼，將新國姓驛站打造為俄羅斯風格建築，持續提供旅遊諮詢、展售咖啡、鹿茸等農產品，評估報告近期出爐，若獲通過將著手進行，鄉公所興建經費提報新台幣1億8000萬元。

國姓鄉長丘埔生今天說，這塊位於國姓老街旁的預定地20幾年未徵收，近年作為「國姓搶成功」活動場地，鄉公所去年以6000多萬元完成徵收，今年也向客家委員會爭取規畫費100萬元，新國姓驛站外觀設計俄羅斯風格，且不採用原木，期盼3年內完工。

部分鄉民擔心俄羅斯建築風格恐與老街格格不入，但丘埔生說，當初是使用俄羅斯捐贈的原木來興建驛站，為延續這段情誼、不忘九二一歷史，因此採用這種設計，感謝鄉民代表會、鄉民全力支持，未來啟用可作為農產品展售、休憩綠地、地下停車空間，也期盼新驛站帶動國姓老街有新發展、新氣象。（編輯：黃世雅）1080925