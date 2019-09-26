高市議會抽籤質詢 時力議員要發文中央釋示

（中央社記者王淑芬、侯姿瑩高雄26日電）高雄市議會表決通過提早散會日程表，讓議員要抽籤靠運氣才能在市長施政報告及質詢取得質詢權，綠營議員無法接受。時代力量市議員林于凱質疑違法，將發文請中央釋示。

林于凱今天在臉書貼文指出，一早登記質詢排序第二，但抽籤未能如願，如果明天再沒抽到，代表這個會期的市政質詢沒了；他說市長韓國瑜極可能請假參選，屆時等同議員在此會議都沒有和韓國瑜面對面探討市政的機會了。

他質疑地方機關此做法違背中央法規，將會發函請法務部及內政部解釋。他提到，依據「地方制度法」第48條，直轄市議員有向各首長或單位主管就其主管業務質詢之權。

內政部民政司初步回應表示，地制法第48條是原則性的規定，地方議會有質詢之權。但有關質詢的方式，地方立法機關組織準則第27條規定，若地方議會訂有質詢條例、議事規則的話，優先以相關規定處理。

民政司指出，高雄市議會本來就訂有議事規則與市政質詢辦法，對於高雄市議員需抽籤決定是否能夠質詢市長，是否有違反相關規定，應由高雄市議會說明。

高雄市議會上午由各黨團聯合質詢，下午議員依抽籤序號質詢，議程從下午3時到6時散會，只供11個抽籤序號的議員完成質詢（每個抽籤序號15分鐘，加計有短暫休息時間），議會準時在6時許散會。（編輯：黃世雅）1080926