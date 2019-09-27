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首頁 / 地方

桃園宣傳全國運動會 主題車站彩繪列車登場

最新更新：2019/09/27 11:21
108年全國運動會10月19日到24日在桃園市登場，桃園市政府打造機場捷運A9林口站及A18高鐵桃園站為主題車站，以吸睛的全運會視覺形象，號召民眾進場看比賽。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月27日
108年全國運動會10月19日到24日在桃園市登場，桃園市政府打造機場捷運A9林口站及A18高鐵桃園站為主題車站，以吸睛的全運會視覺形象，號召民眾進場看比賽。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）民國108年全國運動會10月19日到24日在桃園市登場，桃園市政府打造機場捷運A9林口站及A18高鐵桃園站為主題車站，機捷及北捷也各有一班彩繪列車，歡迎民眾搭大眾運輸看比賽。

桃市府新聞處今天發布新聞稿表示，A9林口站體以運動為主軸，透過解構運動場進行設計，放大運動項目，以巨大的籃球、排球與網球拍等打造強烈視覺印象。在1樓走上3樓的階梯，每階樓梯都呈現桃園選手近年在國際賽事佳績，取「邁向頂端」意象與市民分享榮耀。

鄰近青埔慢速壘球場的A18高鐵桃園站以「你哪裡人」為主軸設計，新聞處表示，以黃、紅、黑色調為主，呈現包括桃市府體育局長莊佳佳等8名桃園選手動態形象，號召大家進場挺全運會，為家鄉選手加油，另在台灣高鐵南港、板橋等11站也能看見全運會視覺形象。

新聞處說，市府也在機捷及北捷各打造一班以選手及賽事為主題的彩繪列車，以選手動態形象吸引民眾目光，並透過設計文案，讓民眾透過文字閱讀感受全運會，即日起運行。（編輯：李明宗）1080927

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