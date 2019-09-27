中火擬增2機組 盧秀燕：沒汰舊換新絕不接受

環保署將於10月1日針對中火新建燃氣機組計畫召開環評專案小組初審會議，台中市長盧秀燕（前左）27日在市議會備詢時強調，市府「絕對不能接受」，中火機組一定要汰舊換新。中央社記者郝雪卿攝 108年9月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中火力發電廠規劃新增2部燃氣機組，台中市長盧秀燕今天表示，台中市政府絕對不能接受，中火機組一定要汰舊換新，如果新增2部燃氣機組，至少4部燃煤機組需除役或拆除。

行政院環境保護署10月1日將召開台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響評估專案小組第4次初審會議，盧秀燕在台中市議會答詢時表示，「絕對不能接受」。

她說，市府雖只能列席會議，但這件事一定要問過台中市民、議會及市府。中火從以前6部機組逐步增加到現在10部，已製造這麼多空氣污染，卻還要再增加2部。

盧秀燕表示，不能在保留現有10部機組情形下再增2部機組，否則市府與市議會將成為台中罪人。一定要汰舊換新，且變新變少，對空污才有幫助。

她說，今年市府要求中火減煤，會在理性務實態度下要求中火生煤用量降到1104萬噸，才能改善空污，希望中央政府聽進市府、市議會與市民心聲。

盧秀燕表示，經專家計算，1部燃氣機組可汰換2部燃煤機組，如果新增2部燃氣機組，至少4部燃煤機組應立即除役或拆除，對市民才公平，「絕對不能妥協」。（編輯：李明宗）1080927