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推動台中之心 盧秀燕：讓園道串成愛的車鏈

最新更新：2019/09/28 15:51
台中市政府推動「台中之心人行步道及自行車道路網改善工程」，市長盧秀燕（前中白衣者）28日視察第2期第1階段工程完工情形，全線預計民國109年底完工。中央社記者郝雪卿攝　108年9月28日
台中市政府推動「台中之心人行步道及自行車道路網改善工程」，市長盧秀燕（前中白衣者）28日視察第2期第1階段工程完工情形，全線預計民國109年底完工。中央社記者郝雪卿攝　108年9月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府推動「台中之心」計畫，市長盧秀燕今天視察第二期第一階段工程完工情形時表示，讓園道及公園串連起來形成「愛的車鏈」，民眾即可長距離散步、健身，不會被中斷。

市府推動「台中之心」計畫，改善既有人行、自行車道環境，以「翡翠項鍊」概念，串起全市7條園道及7座公園，總長約17.2公里，目前第二期第一階段工程已完工，全線預計明年底完工。

盧秀燕今天在建設局長陳大田陪同下視察第二期第一階段工程完工情形，她表示，台中有7條園道，過去並未連接，因此市府推動「台中之心」計畫，將7條園道及7座公園連起來，讓民眾可長距離散步、健身，不會被中斷，好好享受休閒活動。

應邀出席的台中市議員邱素貞表示，樂見前市長林佳龍任內推動的「台中之心」計畫，向前一步，她希望盧秀燕領導的市府團隊繼續加油，推動第三期工程，讓市民及觀光客享受台中完善的綠色隧道。

建設局表示，「台中之心─台中市中心人行步道及自行車道路網改善計畫」範圍遍及東區、西區、南區、北區及中區，第一期工程去年已完工，第二期第一階段工程範圍為忠明園道段（建國南路一段至南和路口）、健康公園段（南和路至五權南路380巷）、育德園道段第一街廓（博館路至民權路），最後銜接至台中之心一期工程，全長約1.6公里已完工。

建設局指出，第二期第二階段（興進園道及東光路廊道段）工程目前施工中；第三階段工程正爭取經費中，預計109年度動工，全線預計明年底完工。（編輯：謝雅竹）1080928

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