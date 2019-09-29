更多編輯台推薦新聞：
北京閱兵群像：有期待有疑惑 有熱情有冷漠
兩岸

北京閱兵群像：有期待有疑惑 有熱情有冷漠

世界盃橄欖球賽日本扳倒愛爾蘭 朝隊史首度8強邁進
運動

世界盃橄欖球賽日本扳倒愛爾蘭 朝隊史首度8強邁進

影片／捕獲野生王建民 赴日尋才路過Taiwan Plus
文化

影片／捕獲野生王建民 赴日尋才路過Taiwan Plus

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

太巴塱部落風箏季暖身 繫藤片放飛聽星星呼喚

最新更新：2019/09/29 10:20

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮林管處策畫風箏季活動，結合阿美族太巴塱部落風箏文化，做出八角星星形狀風箏，頂頭前端設計弓箭狀繫上藤片，放上空中藉助風力發出Waw Waw響聲，成為響徹天際的星星。

過去阿美族太巴塱部落，風箏是與祖靈溝通與呼喚的詮釋，現今保留這項傳統的部落已不多，據太巴塱耆老口述，部落風箏（Fashiau）飛的越高、發出聲越大者，表示更能接近祖靈；八角星形狀則源自於紀念祖先mayaw kakalawan所象徵的那顆最明亮的星。

林務局花蓮林區管理處今天表示，在東部面積最大的大農大富平地森林園區10月10日至27日舉辦「2019森川里海－風箏季」系列活動，邀請民眾前來感受秋高氣爽放風箏的愉悅。

風箏季開幕當天10月12日民眾可攜帶自然材質或環保回收材質風箏來參加「風箏同樂會」，現場也提供風箏彩繪DIY活動及風箏租借服務。

另有濕地保育的農友及周邊社區擺設的市集，展示25個花蓮在地里山社區與自然共生的農產品，並安排「森川里海音樂會」，讓民眾在森林草原中漫步，也能聆聽好音樂。

花蓮林管處表示，為風箏季暖身，昨天邀部落青年及學生參加風箏工作坊，運用竹子為骨架做成八角星星形狀的風箏，製作過程中許多細節及繁瑣的步驟，在部落族人指導下繫上彼此間的情誼。完工的風箏透過畫筆，學員將圖騰、族徽繪製在風箏上，不僅傳承部落傳統文化，也是對自身文化更深的認識及詮釋。製作完成的風箏將於10月12日於「2019森川里海－風箏季」開幕活動進行三代同堂展飛。（編輯：方沛清）1080929

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報