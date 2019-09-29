太巴塱部落風箏季暖身 繫藤片放飛聽星星呼喚

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮林管處策畫風箏季活動，結合阿美族太巴塱部落風箏文化，做出八角星星形狀風箏，頂頭前端設計弓箭狀繫上藤片，放上空中藉助風力發出Waw Waw響聲，成為響徹天際的星星。

過去阿美族太巴塱部落，風箏是與祖靈溝通與呼喚的詮釋，現今保留這項傳統的部落已不多，據太巴塱耆老口述，部落風箏（Fashiau）飛的越高、發出聲越大者，表示更能接近祖靈；八角星形狀則源自於紀念祖先mayaw kakalawan所象徵的那顆最明亮的星。

林務局花蓮林區管理處今天表示，在東部面積最大的大農大富平地森林園區10月10日至27日舉辦「2019森川里海－風箏季」系列活動，邀請民眾前來感受秋高氣爽放風箏的愉悅。

風箏季開幕當天10月12日民眾可攜帶自然材質或環保回收材質風箏來參加「風箏同樂會」，現場也提供風箏彩繪DIY活動及風箏租借服務。

另有濕地保育的農友及周邊社區擺設的市集，展示25個花蓮在地里山社區與自然共生的農產品，並安排「森川里海音樂會」，讓民眾在森林草原中漫步，也能聆聽好音樂。

花蓮林管處表示，為風箏季暖身，昨天邀部落青年及學生參加風箏工作坊，運用竹子為骨架做成八角星星形狀的風箏，製作過程中許多細節及繁瑣的步驟，在部落族人指導下繫上彼此間的情誼。完工的風箏透過畫筆，學員將圖騰、族徽繪製在風箏上，不僅傳承部落傳統文化，也是對自身文化更深的認識及詮釋。製作完成的風箏將於10月12日於「2019森川里海－風箏季」開幕活動進行三代同堂展飛。（編輯：方沛清）1080929