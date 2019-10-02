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動物園行動診療所小虎車 替逾2千隻動物健康把關

最新更新：2019/10/02 14:51
台北市立動物園動物醫院肩負照顧動物健康重責大任，2日展示行動診療所「小虎車」及各式精密儀器。（台北市立動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年10月2日
台北市立動物園動物醫院肩負照顧動物健康重責大任，2日展示行動診療所「小虎車」及各式精密儀器。（台北市立動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年10月2日

（中央社記者梁珮綺台北2日電）「開箱文」正夯，台北市動物園動物醫院也來開箱，展示行動診療所「小虎車」以及各式精密儀器，動物園表示，園內照養351種、2381隻動物，肩負重責大任。

動物園內的動物醫院不僅要替動物進行健康檢查，還要與保育員討論動物食譜是否合乎營養、勘查行為豐富化設施及欄舍設計會否危害動物等。

動物園發言人曹先紹表示，小至箭毒蛙、大至非洲象，都是動物醫院照顧對象，加上每種動物體型、習性都不同，動物醫院要特別針對各類別物種量身打造看診方式。

他舉例，成年馬來長吻鱷體型大、個性凶猛，具有危險性，每次進行健康檢查或治療時，都要出動5至6個壯漢協助，獸醫師才能順利幫馬來長吻鱷抽血、打針、檢查。

曹先紹說，為了幫體型龐大的草食動物斑馬、犀牛量體重，獸醫師們絞盡腦汁，改良傳統市售磅秤，讓超過200公斤以上動物也能量體重。

他說，動物醫院的獸醫師一旦接獲保育員通報，不管是動物調皮搗蛋、打架受傷或寒流來襲打噴嚏等，就會拎著行動醫療包或開著行動診療所「小虎車」前往看診，替動物健康把關。（編輯：張銘坤）1081002

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台北市立動物園照養351種、2381隻動物，園內動物醫院肩負重責大任，為動物健康把關。圖為替拾獲野生的白鼻心寶寶進行護理。（台北市立動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年10月2日
台北市立動物園照養351種、2381隻動物，園內動物醫院肩負重責大任，為動物健康把關。圖為替拾獲野生的白鼻心寶寶進行護理。（台北市立動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年10月2日
台北市立動物園照養351種、2381隻動物，園內動物醫院肩負重責大任，為動物健康把關，箭毒蛙（圖）等都是動物醫院照顧對象。（台北市立動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年10月2日
台北市立動物園照養351種、2381隻動物，園內動物醫院肩負重責大任，為動物健康把關，箭毒蛙（圖）等都是動物醫院照顧對象。（台北市立動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年10月2日
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