國慶連假 遊雲林白天賞彩繪田晚上看布袋戲

雙十國慶4天連假，雲林縣文化處與雲林縣斗南鎮農會規劃系列活動，邀請民眾到斗南石龜火車站前看彩繪田、逛小農市集。（斗南鎮農會提供）中央社記者姜宜菁傳真 108年10月4日

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雙十國慶4天連假，雲林縣文化處與雲林縣斗南鎮農會規劃系列活動，推「與偶同行」遊虎尾，民眾白天到斗南石龜火車站前看彩繪田、逛小農市集，晚上到虎尾夜市看霹靂布袋戲。

雲林縣副縣長謝淑亞今天出席斗南鎮農會舉辦的「斗南越光米蟲好懂吃市集」記者會時表示，雙十國慶歡迎民眾到雲林縣，早上跟熱門Line貼圖「白爛貓」到斗南石龜火車站前看彩繪田，晚上到虎尾夜市看霹靂布袋戲。

雲林國際偶戲節系列活動已開跑，國內外劇團演出從8日起展開，有人間國寶黃俊雄及陳錫煌，還有國內優秀偶戲團隊雲集，並邀請日本、韓國、俄羅斯等國際偶戲團隊匯演，10日晚上6時在虎尾夜市廣場有「搖滾吧！雲林」布袋戲魔幻音樂祭開幕晚會。

黃俊雄提到，明年是史艷文50歲生日，將製作大卡司的紀念電影，史艷文和藏鏡人半世紀來的恩怨情仇，是友是敵，將於11日晚間揭開謎底。

雲林縣斗南鎮農會總幹事張燕容表示，農會今年雙十國慶4天市集活動在彩繪稻田現場架設觀景平台，讓民眾可以化身越光米蟲看彩繪稻田，同時有料理DIY等闖關活動，吃好米、賞美景。

此外，劍湖山世界也推出身分證字號只要有1或0的民眾，就能享有299元優惠門票入園，且12歲以下兒童帶著健保卡就能免費入園。（編輯：卞金峰）1081004