信件辱罵半人半獸 高市議員鄭孟洳要提告

民進黨高市議員鄭孟洳接獲從新加坡寄來的信件，通篇多辱罵的字眼，還指她「半人半獸」等，鄭孟洳表示，無法忍受這樣的辱罵，已經和律師討論將提告。（鄭孟洳提供）中央社記者王淑芬傳真 108年10月8日

（中央社記者王淑芬高雄8日電）民進黨高雄市議員鄭孟洳今天接獲一封寄自新加坡的信件，通篇多辱罵的字眼，還指她「半人半獸」等，她表示，無法接受並會提告。

鄭孟洳在臉書貼文並公開從新加坡寄來的信件內容，指她詆毀政治對手、濫用民主自由，和民進黨立委是蛇鼠一窩、喪心病狂、半人半獸的畜生，是台灣人民的公敵等。

鄭孟洳告訴中央社記者，無法忍受這樣的辱罵，已經和律師討論將提告。

另一起網友在今年4月間在鄭孟洳臉書粉絲專頁留言「你長的那麼肥那麼醜」、「吃賣藥電台膏藥長大的肥醜女安心吧台灣人民沒人想對你怎樣的」等內容，鄭孟洳提告，不過昨天高雄地院審理判網友無罪，並駁回鄭女附帶的民事求償之訴。

鄭孟洳受訪指出，無法接受的是網友留言內容提到要她「全家死光光」等，將會上訴。

事實上，很多名民進黨市議員都在議會質詢後都被網友留言辱罵，不僅在議員臉書留言，也有實體信件，不堪入目粗俗的文字，邱俊憲日前也收到辱罵信件，他已向警方報案。日前時代力量市議員黃捷參加談話性節目的影片也被網友留言「我會殺了她」等內容，由於言詞已涉公訴罪，黃捷提告並要求警方嚴懲。（編輯：黃世雅）1081008