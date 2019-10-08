行動綠方舟直接回收塑料 再生器皿響應環保

徐元智先生紀念基金會和小智研發股份有限公司合作環保回收車mini Trashpresso行動綠方舟，5分鐘就能蒐集、破碎、加熱和塑形塑膠類物品，快速處理垃圾，8日工作人員示範打造再生塑膠花盆。中央社記者郭宣彣攝 108年10月8日

（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）遠東集團與環境保護設計師黃謙智打造的行動綠方舟今天進駐遠東巨城購物中心，直接回收消費者製造的塑膠垃圾，再生為塑膠器皿等，生活中落實回收再利用。

徐元智先生紀念基金會和小智研發股份有限公司合作環保回收車mini Trashpresso行動綠方舟，能直接回收塑膠等垃圾，再生為可利用的塑膠相關物品。黃謙智說，5分鐘就能蒐集、破碎、加熱和塑形塑膠類物品，快速處理垃圾。

黃謙智說，將消費者製造的塑膠垃圾透過行動綠方舟「直接」回收，免去運載到回收場所的運輸浪費。目前使用回收塑料為「食品級」塑料，如塑膠類湯匙、刀叉與寶特瓶蓋等。

黃謙智表示，行動綠方舟能精準控制溫度與壓力，重新塑形食品級塑料，不會產生揮發而有燒塑膠的味道，打造智能回收，1小時能回收50公斤寶特瓶，產生各式塑料再生產品，讓環保變得快速又時尚。

基金會執行長黃茂德說，「行動綠方舟」首次在巨城亮相後，未來將陸續到高雄市、台南市、台中市及新北市展示推廣。（編輯：李明宗）1081008