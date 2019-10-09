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新竹好玩的劇團前進兒童之家 一同搗蛋慶萬聖節

最新更新：2019/10/09 17:01
萬聖節將至，新竹市立法委員參選人鄭宏輝（後右5）與在地藝文團體「好玩的劇團」合作，將至仁愛兒童之家演出「萬聖嘉年華」戲碼，讓大小朋友都能享受萬聖節氣氛。中央社記者魯鋼駿攝　108年10月9日
萬聖節將至，新竹市立法委員參選人鄭宏輝（後右5）與在地藝文團體「好玩的劇團」合作，將至仁愛兒童之家演出「萬聖嘉年華」戲碼，讓大小朋友都能享受萬聖節氣氛。中央社記者魯鋼駿攝　108年10月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）萬聖節將至，新竹市立法委員參選人鄭宏輝與在地藝文團體「好玩的劇團」合作，將至仁愛兒童之家演出「萬聖嘉年華」戲碼，讓孩童們感受歡樂節慶愉悅。

新竹市立法委員參選人鄭宏輝競選辦公室今天舉辦記者會，宣布輝熊愛玩俱樂部全新劇碼「萬聖嘉年華」將在全市起跑，讓大小朋友都能享受萬聖節氣氛，一起調皮搗蛋討糖吃。

鄭宏輝表示，輝熊愛玩俱樂部至今已巡迴新竹市許多鄰里，讓大小朋友在廟埕、公園創造許多夏日美好回憶。

鄭宏輝說，為了讓笑聲持續傳遞各角落，此次推出「萬聖嘉年華」戲碼，包括10月12日下午4時在科園里親子公園籃球場、13日下午3時在建功里將軍村籃球場、13日下午7時在南勢里青南宮廟埕、19日下午3時在金山里集福宮、19日晚間7時在北區湳雅公園、20日下午3時在關新里楓香大道、20日晚間7點在文雅里土地公廟等地巡迴演出。

鄭宏輝指出，27日下午3時將以台鐵新莊車站為起點，舉辦萬聖節大遊行，邀民眾一起變裝走上街頭搗蛋、要糖吃；此外，也邀請在地藝文團體「好玩的劇團」至仁愛兒童之家演出「特別溫暖場」，讓孩子們感受到節慶愉悅。（編輯：方沛清）1081009

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