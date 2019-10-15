10月瘋棒球 台南推英文學習手冊

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府配合10月在台南舉辦的巨人盃三級棒球錦標賽，推出「瘋棒球，學英文」學習手冊，蒐集棒球術語、實用棒球對話、棒球經典歌曲等內容，供民眾索取學習。

台南市政府第二官方語言專案辦公室副主任田玲瑚今天表示，「瘋棒球，學英文」手冊由Studio Classroom空中英語教室專業外籍教師收集棒球相關術語，並編寫實用英語對話。另外，二官辦也編寫了「歡迎來台南」單元，結合美食地圖、實用英語短句，教民眾如何向外國人介紹台南美食、台南特色，每個市民都可成為台南行銷大使。

台南市長黃偉哲表示，英語學習需要日積月累努力，保持學習動機很重要。棒球活動老少咸宜，深受青少年喜愛，希望藉此提升青少年英語學習動機，提升市民英語力，盼民眾透過手冊一次學會棒球英語，看懂棒球轉播。

田玲瑚表示，「瘋棒球，學英文」手冊還附贈精美貼紙，有興趣的民眾今天起可至台南市各地區圖書館索取，數量有限，希望大家把握機會。（編輯：謝雅竹）1081015