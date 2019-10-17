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月薪最高7萬元 南投26日辦就博會釋2千職缺

最新更新：2019/10/17 17:42

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）南投縣政府26日將舉辦就業博覽會，45家廠商共提供2000個職缺，且據統計平均每5個工作，就有1個月薪水上看新台幣4萬元，更有科技公司提供月薪最高7萬元的職缺。

南投縣政府26日將在南投縣農工商會展中心舉辦「熱情南投，薪動力」大型就業博覽會，邀請大立光、環鴻科技、永豐棧、正新、涵碧樓、九族文化村等45家優質廠商聯合徵才，提供2000個工作機會，現場還有履歷健診、面試技巧、免費妝容及理髮、創業諮詢等服務。

南投縣政府社會及勞動處處長林志忠表示，雖然受景氣及台商回流投資效益尚未顯現等因素影響，企業人力需求不旺，但縣府仍邀45家企業提供2000個職缺，且平均每5個工作就有1個月薪上看4萬元，在地環鴻科技公司更提供最高7萬元月薪職缺，機會相當難得。

林志忠說，廠商類別包含製造、食品、電子、餐飲、科技、職業軍人等，其中也有研發人員、主管等相對高薪職缺；另外，這次也首度推出交通及運輸業聯合徵才專區，邀國光、統聯、員林、南投、總達等客運公司釋出職缺，待遇相當不錯，持有大客車、聯結車駕照，且想成為職業駕駛的縣民不要錯過。（編輯：洪學廣）1081017

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