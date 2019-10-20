織足盃超半程馬拉松起跑 王惠美盼共創繁榮

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化馬拉松嘉年華第一場賽事「彰化社頭2019織足盃超半程馬拉松」今天上午從社頭織足藏樂館起跑，彰化縣長王惠美致詞說，期望跑者欣賞在地景色，中央地方努力，共創繁榮。

「彰化社頭2019織足盃超半程馬拉松」今天從彰化社頭鄉的織足藏樂館起跑，王惠美、財團法人工業研究院副院長張培仁以及經濟部工業局長呂正華等人都前往會場，為活動鳴槍宣布起跑。

王惠美致詞時說，社頭鄉是芭樂和襪子的故鄉，舉辦織足盃可藉由路跑活動帶動觀光，期盼參與活動的跑者能欣賞社頭鄉的景色，活動會場也展售台灣自製自銷的產品，並感謝工研院及工業局給中小企業的指導，期望中央與地方一起努力，共創地方繁榮，讓傳產突破現況。

張培仁表示，織足盃馬拉松是第5年舉辦，活動順利成功要感謝縣府及鄉公所支持，也感謝志工們的幫忙，因為有志工的協助讓活動順利進行。

彰化社頭織足盃超半程馬拉松有1200多名跑者報名，賽事路線從織足藏樂館出發，行經社頭鄉、八卦山以及清水岩寺等景點，為配合半程馬拉松，活動會場還有台灣製微笑標章產品展售會，展售MIT的產品。（編輯：黃世雅）1081020