台東打卡10大景點票選 池上伯朗大道獲首選

（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣政府舉辦今年台東10大打卡景點票選活動，池上鄉伯朗大道獲首選，鸞山森林博物館、熱氣球的故鄉鹿野高台也入選。

台東縣政府在臉書粉絲專頁「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」舉辦「台東10大景點」票選活動，經過網友一輪激烈的票選後，結果終於出爐。

台東縣政府交通及觀光發展處今天表示，這次票選活動中，最終獲得2019年第一打卡熱點，由「金城武大道」之稱的池上伯朗大道拔得頭籌。其他入選10大景點還包括小野柳風景區、多良車站、三仙台風景區、加路蘭遊憩區、台東海濱公園、台東森林公園、長濱金剛大道、鸞山森林博物館及鹿野高台。

交觀處表示，小野柳風景區因海洋與地殼變動，創造出瑰麗地景，富有豐富的生態；多良車站歷經3個月的封閉修建，今年7月再度開放，全新觀景平台模擬鐵道、意象裝置藝術、步道欄杆、入口廣場及天使翅膀全新規劃，讓遊客快門按不完。

三仙台風景區更於今年入選全球線上訂房系統Booking.com精選全台旅客5大觀星勝地，每到夜晚，銀河星斗結合波浪拱橋，搭配天然海浪音效，彷彿進入另一個宇宙時空。

交觀處表示，此次10大排行中，池上伯朗大道、三仙台風景區、加路蘭遊憩區及長濱金剛大道4個景點，是今年夏天舉辦台東最美星空音樂會的地點，在無光害下，能讓民眾清楚觀賞到夜空中美麗的星空。

鹿野高台也是遊客每年夏天必朝聖的景點之一，自2011年開始，每年6月至8月舉行的國際熱氣球嘉年華，獲世界知名旅遊頻道Travel Channel入選世界12處令人驚艷的熱氣球嘉年華活動。

另外，想要感受及尋找大自然和人的關係，就不能錯過鸞山森林博物館，這裡保留最原始的大自然。

交觀處表示，秋冬旅遊補助目前持續進行中，台東必去景點不僅只有10大景點，不管是山線還是海線，白天或夜晚，都有不同的景色，每個來玩的遊客，也都用不同的打卡方式，為台東旅程留下難忘的回憶。（編輯：張雅淨）1081024