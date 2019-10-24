台北市推包租代管政策 屋主房屋稅擬降至0.6%

（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市都市發展局今天表示，為鼓勵房東及房屋所有權人加入社會住宅包租代管政策，研議讓加入的房東及房屋所有權人房屋稅從原本1.2%降至0.6%。

都發局發布新聞稿指出，配合內政部推動社會住宅包租代管第一期試辦計畫，北市共分配至2200戶，計畫從民國106年10月底開辦，並透過舉辦說明會、海報等方式宣導，截至今年10月16日，僅媒合1115戶。

都發局解釋，社會住宅包租代管第一期試辦計畫受限於租賃市場地下化及不動產稅制等問題，執行計畫時，常遇民眾陳情租屋糾紛、業者履約管理等問題，導致成果有限，呼籲中央政府應研擬相關機制及優化行政作業流程。

都發局指出，考量社會住宅包租代管計畫是要協助弱勢及讓就業、就學青年有安居管道，會持續向內政部申請辦理第2期計畫，並研議讓參加計畫的房東或住宅所有權人，房屋稅可降至0.6%，相關細節會持續與財政局討論、研商。

台北市政府在106年把單一且自住房屋稅從原本1.2%降至1%；財政局日前研議，預定明年起單一且自住房屋稅率，從1%降至0.6%。（編輯：林沂鋒）1081024