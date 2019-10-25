農委會推轉作大豆 業者開發國產豆乳進軍校園

（中央社記者蘇木春台中25日電）農委會推動大糧倉計畫，鼓勵農民轉作雜糧大豆，台中有業者將契作國產大豆，開發出陽光樂豆乳，透過農糧署專案補助運費，希望推薦給台中地區學校營養午餐搭配飲用，也推廣食農教育。

農委會自民國105年起推動大糧倉計畫，希望將當時全台水稻面積約27多萬公頃，降至可滿足國人需求的24萬公頃，超出的面積輔導轉作成兩種作物，一種是進口替代，補足雜糧一年進口800多萬噸的需求，另外生產具有出口競爭力的農產品，如青花菜或菜豆等。

農糧署表示，目前已成功減少水稻面積約1萬公頃，用來種玉米與大豆，可以減少外匯的支出，同時響應全球暖化的減碳，將碳足跡與食物里程縮短，落實地產地銷。

台中市大肚區是台灣大豆的重要產地，台灣雜糧發展基金會輔導保證責任台中市大人物農產運銷合作社，與光泉牧場公司合作，將當地契作的大豆開發出陽光樂豆乳，透過農糧署專案補助運費，推薦給台中地區學校營養午餐搭配飲用。

台中市大肚國小本月起採購豆乳，除供學童在學校飲用，也搭配食農教育。農糧署與台中市政府今天在大肚國小舉辦校園行銷推廣活動，透過故事劇場表演，介紹國產大豆從產地到餐桌的故事。

農糧署署長胡忠一受訪表示，大豆是豆中之王非常營養，陽光樂豆乳是將產銷履歷契作的大豆，生產成符合教育部規定的校園飲品，以地產地銷的方式，非基改而且是優質安全安心，提供給學童做營養午餐，也藉這個機會做食農教育，教育學童愛護台灣的農產品。（編輯：林沂鋒）1081025