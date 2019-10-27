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嘉市月影潭心具浪漫美感 吸引香港遊客跨海求婚

最新更新：2019/10/27 13:36

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市蘭潭風景區月影潭心景點，白天或黑夜皆有不同情境與景觀，特別是夜間燈光變化，營造出浪漫美感，就連香港遊客昨天也選在此作為求婚地點，讓驚喜萬分的女主角點頭。

嘉義市政府表示，月影潭心景點於民國101年建置完成的旅遊新亮點，坐落嘉義市後花園蘭潭風景區，是藝術家王文志作品，由鋁片編織的縷空主題結構，月光下光影變化，獨特美感，如鳥巢構築在潭水之上。

市府指出，民眾登上由鋁片構築編織成縷空鳥巢中向外眺望，有如文人筆下岳陽樓記中登樓覽物觀景，不論白天、夜晚、雨天或晴天皆有不同情境與景觀，特別是夜間燈光變化，營造出浪漫美感。

嘉義市政府新聞行政科長黃淑雲今天表示，月影潭心景點具浪漫美感，就連香港遊客也選擇在此求婚。香港遊客梁偉強2年前與擔任護士的林呈虹交往，近來他想與女友共組家庭，希望給女友一個驚喜的求婚橋段，後來他的女友透露於昨天到台中市參加友人婚禮，他便積極策劃跨海求婚任務。

黃淑雲說，梁偉強並沒有到過嘉義市，不過，他從網路搜尋各地景點，最後選定景致優美浪漫的蘭潭風景區月影潭心景點為求婚地點，因此，事先瞞著女友偷偷來到台灣，先到嘉義市準備。

黃淑雲指出，梁偉強女友林呈虹昨天參加友人婚禮後，晚上被好友帶到嘉義市月影潭心遊玩，她在不知情的情況下，看見男友手拿捧花突然現身求婚，感動萬分，現場浪漫音樂配合夢幻燈光，在好友歡呼聲中，林呈虹答應男友求婚，兩人在月影潭心與眾人祝福下擁吻，現場洋溢浪漫喜悅氣氛。（編輯：黃世雅）1081027

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