新北與馬紹爾賈盧伊特環礁交流 締結姊妹市

（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市政府今天與馬紹爾群島共和國賈盧伊特環礁市（Jaluit Atoll）簽署合作備忘錄（MOU），正式締結為姊妹市。新北市長侯友宜表示，希望雙邊友誼長存、密切交流。

新北市府今天舉行締結姊妹市儀式，在馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）見證下，侯友宜與賈盧伊特環礁市長阿靈頓．羅伯特（Alington Robert）簽訂締結姊妹市備忘錄。

儀式中，海妮指出，此次訪台是為強化與台灣的雙邊關係，簽署多項經濟協定，馬紹爾群島需要有更強經濟基礎，提升經濟能量，創造就業機會。

她表示，台灣與馬紹爾群島都是小的島嶼國家，兩邊都有友善的人民，更應該緊密合作，她希望廣為分享馬紹爾群島的故事，有機會將替台灣發聲。

侯友宜致詞時，首先恭喜馬紹爾群島共和國當選聯合國人權理事會成員，證明馬紹爾群島對於人權及民主的貢獻，全世界有目共睹。台灣也相當重視人權及環保，新北市期盼與馬紹爾群島並肩作戰，雖然中華民國不是聯合國的一員，但可以盡最大的責任與義務。

在全球極端氣侯的議題上，侯友宜表示，馬紹爾群島因氣候變遷，面臨強降雨、颶風、地震、海嘯、海平面上升等巨大挑戰，台灣也面臨相同問題。在面臨這種新型挑戰下，新北市與馬紹爾群島一定會緊密合作，希望結合雙邊的力量，共同為人民福祉而努力。

新北市政府指出，賈盧伊特環礁市人口1700餘人，面積11.3平方公里，是新北市第9個姊妹市，也是新北市在太平洋區的第1個姊妹市。（編輯：戴光育）1081027