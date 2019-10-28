高市議會舊址50多年 討論活化文化資產

高雄市議會舊址位於新興區中正四路與自強二路口，附近並有捷運站，市議會搬遷至鳳山的原高雄縣議會後，舊址一度做為市府教育局辦公廳舍，但約3年前教育局搬遷後閒置至今，開發再利用的聲音不斷。中央社記者陳朝福攝 108年10月28日

（中央社記者陳朝福高雄28日電）位於黃金地段的高雄市議會舊址，建物已超過50年，副市長葉匡時今天訪視後表示，市府有責任與議員及當地民眾協商，討論如何有效活化文化資產，以帶動當地經濟發展。

高雄市議會舊址位於新興區中正四路與自強二路口，附近並有捷運站。市議會搬遷至鳳山的原高雄縣議會後，舊址一度做為市府教育局辦公廳舍，但3年前教育局搬遷鳳山區光復路2段後閒置至今，開發再利用的聲音不斷。

葉匡時訪視市議會舊址並聽取簡報，了解建物基地條件及運用發展現況，他說，舊市議會位處市區黃金地段，根據法規，建物已超過50年，須經過文化資產會議審議，來判斷建物的保留價值；市府當前應優先解決的就是議事廳的文化資產定位問題，並依據文化價值的保留與否來擬訂不同開發內容及招商方式。

議事廳的文化資產定位問題傳出影響開發商的意願。葉匡時表示，文化資產也有保留的重要性，必要時市府會召開公聽會，傾聽當地民眾及公民團體建議。

高雄市政府文化局說明，舊市議會土地為國、市共有，總面積為1萬711平方公尺，市議會民國99年遷移至鳳山區國泰路2段後，市府開始規畫研議土地房舍活化方案。

文化局表示，104年起由財政局、都發局協商國產署達成都市計畫變更共識，106年完成都市計畫變更，土地使用分區由行政區變更為第三種商業區。舊市議會土地重新分配比例後，國有土地占47%，市有土地占53 %，建物皆為市政府所有。

考量舊市議會具有見證高雄民主發展歷史的意義，文化局表示，因此規劃以現況保留(特別是議事廳)方式進行活化招商。目前招商文件已完成，待完成國有土地回饋給市府的行政程序後，即可公開招商，屆時將召開招商說明會，並聽取民間投資商建議，作為後續活化計畫參考。（編輯：孫承武）1081028