美國青年領導人才交流 回訪高雄體驗在地文化

（中央社記者陳朝福高雄28日電）美國青年領導人才交流計畫的美國高中師生進行回訪，接待的高雄中學今天安排走訪佛光山佛陀紀念館等，讓美國師生體驗上香祭拜、求籤卜卦等接地氣的民間祭祀活動及歌仔戲文化。

高雄中學今天發布新聞稿指出，美國在台協會（AI T）成立40週年，慶祝活動包含主辦美國青年領導人才交流計畫，並於今年5月間甄選台灣20名高中音樂班學生與老師赴美交流，參與美國高中課程、工作坊，並辦理社區音樂會，以參訪與實作的方式，學習如何利用音樂來提升社區參與。

高雄中學表示，台灣師生赴美交流後，美國高中師生回訪，10月21日到台灣預計停留14天，回訪行程包含國立新竹高中、台中市立台中二中、高雄市立高雄高中及桃園市立武陵高中等，期間除參與各校的實作課程、工作坊，也將探訪各地區的代表性文化景點，並舉行社區音樂會。

高雄中學指出，美國師生回訪停留高雄的日期分別是27日至29日，校方將其行程定為「在地宗教與文化音樂之旅」。其中，在地宗教部分，繼昨天安排走訪台南台灣首廟天壇後，今天上午安排參訪佛陀紀念館，讓美國師生實際體驗上香祭拜、求籤卜卦、禮佛問訊等民間祭祀活動。

至於文化音樂之旅方面，校方昨天在結束台灣首廟天壇行程後，也安排美國師生前往衛武營國家藝術文化中心，今天下午邀請緣龍戲坊至高雄中學辦理歌仔戲工作坊，讓美國學生穿上歌仔戲戲服與妝髮，搭配身段與唱腔，體驗歌仔戲文化。

明天將安排台灣與美國學生在高雄市立聯合醫院慈善義演後，再安排參訪駁二藝術特區，感受高雄在地的文創與音樂魔力。

高雄中學表示，美國師生對於參與緣龍戲坊的歌仔戲十分好奇及驚喜，先了解歌仔戲的歷史文化與發展後，並穿上歌仔戲戲服與妝髮上台體驗演出，讓美國師生都很高興。

高雄中學校長謝文斌向媒體指出，人才交流活動，對於提升台灣與美國青年的國際觀相當有幫助，台灣學生可以更具體感受美國人的想法與生活，促進國際間的文化認同與理解。（編輯：戴光育）1081028