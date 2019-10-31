更多編輯台推薦新聞：
沖繩首里城木材來自台灣 木造建物燃燒難撲滅
國際

沖繩首里城木材來自台灣 木造建物燃燒難撲滅

早安世界》美國會快速推動台北法案 幫台灣鞏固邦交
早報

早安世界》美國會快速推動台北法案 幫台灣鞏固邦交

蘋果iOS 13.2中性表情符號 遭批不當定義跨性別
國際

蘋果iOS 13.2中性表情符號 遭批不當定義跨性別

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

雲林縣府與樂園救難演習 強化災害應變能力

最新更新：2019/10/31 17:16
雲林遊樂園劍湖山世界為提升自我救災防護能力，31日模擬在園區內發生歹徒惡意丟擲物品縱火及持槍傷害遊客事件，造成現場遊客驚嚇四處逃竄及多名遊客重傷。（雲林縣政府提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年10月31日
雲林遊樂園劍湖山世界為提升自我救災防護能力，31日模擬在園區內發生歹徒惡意丟擲物品縱火及持槍傷害遊客事件，造成現場遊客驚嚇四處逃竄及多名遊客重傷。（雲林縣政府提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年10月31日

（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）雲林劍湖山世界遊客眾多，為提升觀光遊樂業旅遊安全，營造優質安全的旅遊環境，雲林縣政府與劍湖山世界今天進行大量傷病患緊急救難演習，強化災害應變能力。

劍湖山世界從2009年開始辦理跨年煙火秀活動，是中部地區指標型跨年旅遊去處，雲林縣政府期望透過演練，強化周邊的醫療消防設施及資源整合，使每位遊客都能夠更安心的享受假期。

劍湖山世界為提升自我救災防護能力，模擬在園區人潮眾多的遊樂設施，發生歹徒惡意丟擲物品縱火及持槍傷害遊客事件，其中遊客驚嚇四處逃竄及多名遊客重傷。

為求演練真實性，劍湖山也大規模動員250名以上工作人員及遊客，出動園區救護技術員到場為不同傷勢遊客進行傷勢包紮等適當救護處理。（編輯：謝雅竹）1081031

雲林縣政府與劍湖山世界31日進行大量傷病患緊急救難演習，強化災害應變能力，為求真實性，劍湖山大規模動員250名以上工作人員及遊客，並出動園區救護技術員到場為不同傷勢遊客進行適當救護處理。（雲林縣政府提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年10月31日
雲林縣政府與劍湖山世界31日進行大量傷病患緊急救難演習，強化災害應變能力，為求真實性，劍湖山大規模動員250名以上工作人員及遊客，並出動園區救護技術員到場為不同傷勢遊客進行適當救護處理。（雲林縣政府提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年10月31日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報