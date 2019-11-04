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首頁 / 地方

南橫公路天龍吊橋封橋整修 擬2020年底完工

最新更新：2019/11/04 14:00

（中央社記者李先鳳台東縣4日電）南投縣奧萬大森林遊樂區吊橋發生男童墜落意外，引發民眾對吊橋關注；橫跨台東霧鹿溪的天龍吊橋，2014年封橋至今，鄉公所進行整修中，預定明年10月完工後重新開放通行。

海端鄉公所今天表示，天龍吊橋歷史悠久，被列為歷史建築，建於日本昭和4年，也就是1929年；在1993年重建後，長為110公尺，寬1公尺，橋距離河谷約80公尺，海拔高度約為721公尺。

天龍吊橋位於天龍飯店園區側邊，可連結進入天龍古道，並到達利稻部落。吊橋作為歷史遺址資產身分，帶動不少觀光的效益，對地方鄉親而言，也具備天災救援的交通功能。

一旦颱風來襲若導致南橫公路發生災害無法通行時，救援隊伍就是靠天龍吊橋做聯繫道路，協助山區民眾度過災害。

由於年久失修，在經歷多次風災後，天龍吊橋於2014年被花東縱谷國家風景區管理處列為「危橋」。今年9月海端鄉公所爭取文化部、交通部觀光局補助新台幣2160萬元，鄉公所自籌240萬元，總經費2400百萬元進行重建。

海端鄉公所今年9月6日舉行吊橋整修工程動工儀式，在保留日據時期橋柱及橋台樣貌不變的前提下，進行鋼索抽換、吊橋橋面棧板更新及強化橋柱，預定明年10月完工。（編輯：戴光育）1081104

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