新北玄天上帝文化祭 免費孝親福宴增至200組

（中央社記者葉臻新北4日電）新北市玄天上帝文化祭將在8日登場，新北市政府民政局今天表示，今年的免費孝親福宴從去年的100組增加到200組，且首次結合在地庇護工場的手作特色攤位展售，匯集愛心作公益。

新北市道教玄天上帝會理事長林春夏表示，每年玄天上帝文化祭的輪值公廟都會提前2年，由新北市境內百家主祀玄天上帝的宮廟以擲筊方式決定，今年則是由五股玄安宮值年主辦。

活動結合在地庇護工場20攤手作創意品展售，收入及法會供品將發放給當地低收入戶及需要幫助的弱勢團體，讓社會大眾參與活動之餘，也發揮愛心幫助弱勢。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，新北市境內祀奉玄天上帝的宮廟多達127家，新北市玄天上帝文化祭活動至今邁入第9年，將在五股區二重疏洪道內舉行，8日舉辦平安法會、過平安橋，9日當天將以「孝親」為主題，由在地五股區興珍里、更寮里孝親事蹟的家庭，舉辦尊親按摩、孝親洗腳等活動，10日則有百間玄帝聖駕遶境五股地區。（編輯：李錫璋）1081104