更多編輯台推薦新聞：
早安世界》2歲男童奧萬大墜橋身亡 南投林管處封橋安檢
早報

早安世界》2歲男童奧萬大墜橋身亡 南投林管處封橋安檢

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動
國際

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動

反送中蛋糕赴英參展 遭中國選手舉報撤銷資格
兩岸

反送中蛋糕赴英參展 遭中國選手舉報撤銷資格

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
日本白川鄉停車場建物起火 合掌村今晚光雕活動取消
首頁 / 地方

新北玄天上帝文化祭 免費孝親福宴增至200組

最新更新：2019/11/04 15:21
新北市玄天上帝文化祭將於8日登場，活動將贈送祈福小物。中央社記者葉臻攝　108年11月4日
新北市玄天上帝文化祭將於8日登場，活動將贈送祈福小物。中央社記者葉臻攝　108年11月4日

（中央社記者葉臻新北4日電）新北市玄天上帝文化祭將在8日登場，新北市政府民政局今天表示，今年的免費孝親福宴從去年的100組增加到200組，且首次結合在地庇護工場的手作特色攤位展售，匯集愛心作公益。

新北市道教玄天上帝會理事長林春夏表示，每年玄天上帝文化祭的輪值公廟都會提前2年，由新北市境內百家主祀玄天上帝的宮廟以擲筊方式決定，今年則是由五股玄安宮值年主辦。

活動結合在地庇護工場20攤手作創意品展售，收入及法會供品將發放給當地低收入戶及需要幫助的弱勢團體，讓社會大眾參與活動之餘，也發揮愛心幫助弱勢。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，新北市境內祀奉玄天上帝的宮廟多達127家，新北市玄天上帝文化祭活動至今邁入第9年，將在五股區二重疏洪道內舉行，8日舉辦平安法會、過平安橋，9日當天將以「孝親」為主題，由在地五股區興珍里、更寮里孝親事蹟的家庭，舉辦尊親按摩、孝親洗腳等活動，10日則有百間玄帝聖駕遶境五股地區。（編輯：李錫璋）1081104

新北市玄天上帝文化祭將於8日起接連3天登場，屆時將贈送限量玄帝加持過的祈福小物。中央社記者葉臻攝　108年11月4日
新北市玄天上帝文化祭將於8日起接連3天登場，屆時將贈送限量玄帝加持過的祈福小物。中央社記者葉臻攝　108年11月4日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報