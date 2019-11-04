輔選送扇子被指違反行政中立 魏明谷指被抹黑

（中央社記者吳哲豪彰化4日電）國民黨彰化縣議會黨團今天開記者會，指前彰化縣長魏明谷辦演講幫總統蔡英文等人助選，贈送擔任縣長時印製的扇子和原子筆等，違反行政中立；魏明谷回應，被栽贓抹黑。

彰化縣政府行政處指出，議員指被拿來使用的宣導品扇子和提袋，都已經發送完畢，在縣長王惠美接任後帳上已無庫存，如果有民眾領取後再利用，縣府無法管制。

中國國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪、劉淑芳以及顧黃水花等人召開記者會，指前彰化縣長魏明谷擔任台灣自來水公司董事長，在幫總統蔡英文等人辦演講會助選時，在活動上看到袋子裡裝著他擔任縣長時印製的宣導扇和筆等物品。曹嘉豪說，將印有彰化縣政府字樣的宣導扇以及印有自來水公司字樣的原子筆贈送給民眾，魏明谷的行為已經涉嫌公器私用。

劉淑芳指出，即使是前任縣長印製的文宣品，現任縣長不適合使用，但也要依法處理，黨團將要求縣府政風處介入調查。

台灣自來水公司董事長魏明谷接受媒體聯訪時指出，國民黨議員的指控是小題大做、栽贓抹黑，議員說的袋子不是縣府製作的環保袋，由於座談會與水資源有關，發文宣品像是原子筆，合法合理合情。

彰化縣政府行政處長蔡松輝接受媒體聯訪時說，宣導扇子和塑膠提袋都是去年縣府各局處依當時業務需求採購製作，宣導品也都發送完畢，王縣長接任後帳上已無庫存，如果有民間團體在辦理活動協助縣政宣導時向單位領用，後續再拿來利用，縣府也無從管制。（編輯：黃世雅）1081104