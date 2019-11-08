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新北規劃玫瑰停車場 余天：協助爭前瞻經費

最新更新：2019/11/08 14:52
新北市三重區玫瑰立體停車場正由交通部公路總局審核中，爭取前瞻基礎建設計畫經費支援興建，民進黨立委余天（中）8日前往會勘。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月8日
新北市三重區玫瑰立體停車場正由交通部公路總局審核中，爭取前瞻基礎建設計畫經費支援興建，民進黨立委余天（中）8日前往會勘。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月8日

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市三重區玫瑰立體停車場正由交通部公路總局審核中，爭取前瞻基礎建設計畫經費支援興建。民主進步黨籍立法委員余天今天前往會勘，盼望公路總局加速審核滿足地方停車需求。

余天及新北市議員陳啟能、彭佳芸等人，與交通部公路總局副局長許鉦漳、市府交通局主任秘書朱建全，會勘玫瑰立體停車場預定地現址。

余天說，三重有40萬人口，建築大多是40、50年老屋，巷弄狹窄多有停車空間需求，以解決社區公共安全問題。

新北市府交通局停車管理科長吳正諺接受中央社訪問表示，位於三重區集美街的玫瑰立體停車場興建計畫，不分藍綠許多市議員和區長、里長都積極爭取興建。

吳正諺表示，交通局評估目前現地周邊有農會等委託經營的私人平面停車場，平均使用率尚未達滿載，還足以因應交通停車所需。希望配合未來農會用地開闢期程，再辦理立體停車場。

不過，包括市議員蔡明堂等多名民代，希望長遠規劃興建立體停車場，以多元用途供應公共托育、托老公共設施空間，及容納未來的停車缺口需求。

吳正諺表示，目前市府提報交通部公路總局的計畫，是以位於三重國民運動中心對面的市有土地，興建地下一層、地上七層，一共445個停車位的立體停車場，由市府自籌新台幣3億元，向中央前瞻基礎建設經費爭取1.6億元興建。

市府交通局表示，若公路總局加速審核通過後，將報請交通部與行政院核定，盼在核定總經費後，3年內興建完成硬體建築。

余天表示，他將積極爭取前瞻基礎建設經費，以解決當地交通停車問題。地方市議員關心基層需要，由他替市民向行政院長蘇貞昌、蔡總統爭取需要的建設。

市議員陳啟能說，現在外界傳言余天補選上立委後，並沒有為地方爭取建設，今天透過實際行動向外界說明國會議員也相當關心地方建設需求。（編輯：張銘坤）1081108

民進黨立委余天（前右2）與新北市議員彭佳芸（前左2）等人8日前往新北市三重區玫瑰立體停車場預定地會勘，盼公路總局加速審核滿足地方停車需求。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月8日
民進黨立委余天（前右2）與新北市議員彭佳芸（前左2）等人8日前往新北市三重區玫瑰立體停車場預定地會勘，盼公路總局加速審核滿足地方停車需求。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月8日
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