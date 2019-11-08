更多編輯台推薦新聞：
文策院揭牌 蔡總統：讓台流成功點燃世界
文化

文策院揭牌 蔡總統：讓台流成功點燃世界

影片／MLB銀棒獎公布 楚勞特7度獲獎傲視群雄
運動

影片／MLB銀棒獎公布 楚勞特7度獲獎傲視群雄

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷
娛樂

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要
國際

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
男高音多明哥性醜聞纏身 退出東京奧運文化活動
首頁 / 地方

澎湖南方四島種原庫 漁權採捕限制

最新更新：2019/11/08 18:54

（中央社澎湖縣8日電）澎湖南方四島國家公園海域傳出限縮漁權問題，海管處今天聲明並無新增限制，對於合法漁船從事洄游性漁業以外的釣魚行為，皆採勸導方式處理。

澎湖南方四島國家公園今天發布新聞指出，最近有媒體引述澎湖縣議員言論報導，指稱海管處再次修訂管轄範圍限縮漁權規定，明白指出，這是今年7月由澎湖縣政府在望安鄉開會決議，邀集執法單位向居民說明國家公園法令規定，僅是「宣導既有規定」並無新增限制事項。

海管處表示，澎湖南方四島國家公園海域包括合法漁船作業，目前均不受影響。至於遊艇、自用小船、載客小船、娛樂漁業漁船等載客釣魚活動，非屬南方四島海域傳統季節洄游性漁業，自始即非所許。另漁民得於每年11月至翌年3月間至南方四島內的東吉、西吉、東嶼坪、西嶼坪及鋤頭嶼採收紫菜。

澎湖縣政府昨天也正式公告「底刺網禁漁區、禁漁期」等限制和澎湖內灣海域及東吉、西吉、東嶼坪、西嶼坪等周邊海域禁漁區的限制，仍維持不變；至於學術研究與資源調查等公益，經縣府核准者，不受限制，否則違反規定者，依漁業法裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

海管處指出，澎湖南方四島國家公園成立以來，兼顧資源保育、區域發展與居民權益，尤以「種原庫」保育，形成漁業資源外溢效果，豐富周邊漁業資源，5年來保育成果已見成效，期讓海洋保育與永續發展，共創三贏。（編輯：黃世雅）1081108

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報