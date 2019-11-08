澎湖南方四島種原庫 漁權採捕限制

（中央社澎湖縣8日電）澎湖南方四島國家公園海域傳出限縮漁權問題，海管處今天聲明並無新增限制，對於合法漁船從事洄游性漁業以外的釣魚行為，皆採勸導方式處理。

澎湖南方四島國家公園今天發布新聞指出，最近有媒體引述澎湖縣議員言論報導，指稱海管處再次修訂管轄範圍限縮漁權規定，明白指出，這是今年7月由澎湖縣政府在望安鄉開會決議，邀集執法單位向居民說明國家公園法令規定，僅是「宣導既有規定」並無新增限制事項。

海管處表示，澎湖南方四島國家公園海域包括合法漁船作業，目前均不受影響。至於遊艇、自用小船、載客小船、娛樂漁業漁船等載客釣魚活動，非屬南方四島海域傳統季節洄游性漁業，自始即非所許。另漁民得於每年11月至翌年3月間至南方四島內的東吉、西吉、東嶼坪、西嶼坪及鋤頭嶼採收紫菜。

澎湖縣政府昨天也正式公告「底刺網禁漁區、禁漁期」等限制和澎湖內灣海域及東吉、西吉、東嶼坪、西嶼坪等周邊海域禁漁區的限制，仍維持不變；至於學術研究與資源調查等公益，經縣府核准者，不受限制，否則違反規定者，依漁業法裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

海管處指出，澎湖南方四島國家公園成立以來，兼顧資源保育、區域發展與居民權益，尤以「種原庫」保育，形成漁業資源外溢效果，豐富周邊漁業資源，5年來保育成果已見成效，期讓海洋保育與永續發展，共創三贏。（編輯：黃世雅）1081108