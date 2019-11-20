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陶博館與陶藝家合作 茶山雲舞茶具組具新北特色

最新更新：2019/11/20 15:39
新北市立鶯歌陶瓷博物館與陶藝家卓銘順合作，集結新北特色設計「茶山雲舞茶具組」，並搭配由法務部矯正署台北看守所自製的三峽藍染布為茶巾。中央社記者葉臻攝　108年11月20日
新北市立鶯歌陶瓷博物館與陶藝家卓銘順合作，集結新北特色設計「茶山雲舞茶具組」，並搭配由法務部矯正署台北看守所自製的三峽藍染布為茶巾。中央社記者葉臻攝　108年11月20日

（中央社記者葉臻新北20日電）新北市立鶯歌陶瓷博物館與陶藝家卓銘順合作，集結新北特色設計「茶山雲舞茶具組」，並搭配由法務部矯正署台北看守所自製的三峽藍染布為茶巾，23日將設置茶席開放民眾品茗。

陶藝家卓銘順（右）耗時2個月發想，才設計完成集結新北特色的「茶山雲舞茶具組」。中央社記者葉臻攝　108年11月20日
陶藝家卓銘順（右）耗時2個月發想，才設計完成集結新北特色的「茶山雲舞茶具組」。中央社記者葉臻攝　108年11月20日

新北市文化局局長蔡佳芬表示，「茶山雲舞茶具組」是結合政府資源、陶藝家的專業及鶯歌陶瓷、坪林茶、三峽藍染等地方特色產業，誕生獨特而優美的茶具組。

卓銘順說，由於坪林包種茶生長環境位處高山，設計上將2個杯子倒著放就像山石聳立，壺把、壺嘴則是不規則線條，好似雲霧一般，整個創作發想耗時近2個月。

新北市立鶯歌陶瓷博物館表示，「茶山雲舞茶具組」結合新北地方特色，包括坪林包種茶和台北看守所自製的三峽藍染布茶巾，提升茶具組的質感與價值。

陶博館表示，11月23日下午2時至3時將在館內大廳舉辦品茗茶會，屆時將用「茶山雲舞茶具組」設置茶席，歡迎民眾一起品茗。（編輯：李錫璋）1081120

「茶山雲舞茶具組」的杯子倒放如同山石聳立，壺把、壺嘴則好似雲霧一般。中央社記者葉臻攝　108年11月20日
「茶山雲舞茶具組」的杯子倒放如同山石聳立，壺把、壺嘴則好似雲霧一般。中央社記者葉臻攝　108年11月20日
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