北市府查緝私劣菸酒 網路賣酒違規多

（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市法務局今天公布1月至10月的稽查違規販售菸酒專案結果，共146件因違反菸酒管理法等規定遭開罰，其中以民眾透過網路平台或社群網站兜售酒品違規件數最多，有69件。

法務局發布新聞稿表示，依菸酒管理法及菸害防制法規定，不能透過自動販賣機、郵購、電子購物等方式販售菸、酒，主要考量是因無法辨識購買民眾年齡等狀況。

法務局指出，為保障消費者權益與健康，消保官及財政局規劃自1月至10月執行查緝私劣菸酒專案，經查獲因違反菸酒管理法等規定被開罰有146件，總罰鍰為新台幣415萬餘元，違規類型包含販賣或運輸私劣菸酒、酒類警語不符規定、進口酒標示不清等。

財政局說明，違規最多類別以民眾檢舉有人透過網路平台或社群網站賣酒為大宗，經通知被檢舉人說明酒品來源，認定確屬違規後才開罰，違規民眾多是透過臉書（Facebook）、蝦皮拍賣等網路平台販售赴國外旅遊時購買酒品，有69件違規，總罰鍰為85萬元，且已要求業者下架產品。

財政局表示，依財政部准許旅客攜帶入境限量菸酒品，僅能自用或餽贈，依菸酒管理法規定，意圖轉賣者可罰3萬至50萬元，建議民眾注意規定避免受罰，發現有人違規販售菸酒，可打市民熱線1999檢舉，經查獲屬實，檢舉民眾可獲獎勵金。（編輯：李亨山）1081121